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Пользователи Claude AI сообщили о сбоях в работе чат-бота - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Пользователи Claude AI сообщили о сбоях в работе чат-бота
Пользователи Claude AI сообщили о сбоях в работе чат-бота - 29.09.2026, ПРАЙМ
Пользователи Claude AI сообщили о сбоях в работе чат-бота
Пользователи сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:56+0300
2026-09-29T18:02+0300
технологии
сша
канада
германия
downdetector
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пользователи сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой начался в районе 16.45 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - более 10 тысяч. Сообщения о неполадках также поступают из Канады, Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании, Японии, Испании, Италии, Индии и других стран. В основном пользователи жалуются на работу чат-бота Claude, а также на сбои приложения и веб-сайта. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, сша, канада, германия, downdetector
Технологии, США, КАНАДА, ГЕРМАНИЯ, Downdetector
17:56 29.09.2026 (обновлено: 18:02 29.09.2026)
 
Пользователи Claude AI сообщили о сбоях в работе чат-бота

Downdetector: пользователи Claude AI сообщили о сбоях в работе чат-бота

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пользователи сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой начался в районе 16.45 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - более 10 тысяч. Сообщения о неполадках также поступают из Канады, Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании, Японии, Испании, Италии, Индии и других стран.
В основном пользователи жалуются на работу чат-бота Claude, а также на сбои приложения и веб-сайта.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
 
ТехнологииСШАКАНАДАГЕРМАНИЯDowndetector
 
 
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