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Пользователи Claude AI сообщили о сбоях в работе чат-бота

Пользователи Claude AI сообщили о сбоях в работе чат-бота - 29.09.2026, ПРАЙМ

Пользователи Claude AI сообщили о сбоях в работе чат-бота

Пользователи сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T17:56+0300

2026-09-29T17:56+0300

2026-09-29T18:02+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пользователи сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой начался в районе 16.45 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - более 10 тысяч. Сообщения о неполадках также поступают из Канады, Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании, Японии, Испании, Италии, Индии и других стран. В основном пользователи жалуются на работу чат-бота Claude, а также на сбои приложения и веб-сайта. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

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технологии, сша, канада, германия, downdetector