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Стоимость "Сельди под шубой" выросла на 4% за год - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Стоимость "Сельди под шубой" выросла на 4% за год
Стоимость "Сельди под шубой" выросла на 4% за год - 29.09.2026, ПРАЙМ
Стоимость "Сельди под шубой" выросла на 4% за год
Рыбный союз начал рассчитывать индекс "Сельди под шубой" — среднюю стоимость порции классического салата на четыре человека на основе средних потребительских... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:44+0300
2026-09-29T15:44+0300
рынок
росстат
рыбный союз
рыба
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Рыбный союз начал рассчитывать индекс "Сельди под шубой" — среднюю стоимость порции классического салата на четыре человека на основе средних потребительских цен по данным Росстата.В расчет индекса входят: филе сельди соленое (Росстат не указывает вид сельди), свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез. С учетом данных Росстата за август 2026 года индекс составил 221 рубль.За год классический салат подорожал на 4%. Овощи показали самый сильный рост — они прибавили от 9% до 26%. Куриные яйца подорожали на 14%, майонез — на 6%. При этом филе сельди соленое, главная звезда салата, в рознице за год в цене не изменилось.По сравнению с июлем индекс снизился на 2% благодаря сезонному фактору. Овощи подешевели на 9–19% на фоне сбора нового урожая. Майонез подорожал на 1%, а филе сельди соленое и яйца сохранили прежний уровень цен.На оптовом рынке тренды разделились в зависимости от вида рыбы. Тихоокеанская сельдь дешевеет по всем фронтам — на 2% за месяц и на 14% за год. Атлантическая сельдь за месяц прибавила 9%, но в годовом выражении все еще остается на 12% дешевле, чем прошлым летом.
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рынок, росстат, рыбный союз, рыба
Рынок, Росстат, Рыбный союз, рыба
15:44 29.09.2026
 
Стоимость "Сельди под шубой" выросла на 4% за год

За год "Сельдь под шубой" подорожала на 4%, но в августе подешевела на 2%

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкПразднование Дня селедки в Калининграде
Празднование Дня селедки в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Рыбный союз начал рассчитывать индекс "Сельди под шубой" — среднюю стоимость порции классического салата на четыре человека на основе средних потребительских цен по данным Росстата.
В расчет индекса входят: филе сельди соленое (Росстат не указывает вид сельди), свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез. С учетом данных Росстата за август 2026 года индекс составил 221 рубль.
За год классический салат подорожал на 4%. Овощи показали самый сильный рост — они прибавили от 9% до 26%. Куриные яйца подорожали на 14%, майонез — на 6%. При этом филе сельди соленое, главная звезда салата, в рознице за год в цене не изменилось.
По сравнению с июлем индекс снизился на 2% благодаря сезонному фактору. Овощи подешевели на 9–19% на фоне сбора нового урожая. Майонез подорожал на 1%, а филе сельди соленое и яйца сохранили прежний уровень цен.
На оптовом рынке тренды разделились в зависимости от вида рыбы. Тихоокеанская сельдь дешевеет по всем фронтам — на 2% за месяц и на 14% за год. Атлантическая сельдь за месяц прибавила 9%, но в годовом выражении все еще остается на 12% дешевле, чем прошлым летом.
 
РынокРосстатРыбный союзрыба
 
 
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