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Стоимость "Сельди под шубой" выросла на 4% за год

Стоимость "Сельди под шубой" выросла на 4% за год - 29.09.2026, ПРАЙМ

Стоимость "Сельди под шубой" выросла на 4% за год

Рыбный союз начал рассчитывать индекс "Сельди под шубой" — среднюю стоимость порции классического салата на четыре человека на основе средних потребительских... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:44+0300

2026-09-29T15:44+0300

2026-09-29T15:44+0300

рынок

росстат

рыбный союз

рыба

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Рыбный союз начал рассчитывать индекс "Сельди под шубой" — среднюю стоимость порции классического салата на четыре человека на основе средних потребительских цен по данным Росстата.В расчет индекса входят: филе сельди соленое (Росстат не указывает вид сельди), свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез. С учетом данных Росстата за август 2026 года индекс составил 221 рубль.За год классический салат подорожал на 4%. Овощи показали самый сильный рост — они прибавили от 9% до 26%. Куриные яйца подорожали на 14%, майонез — на 6%. При этом филе сельди соленое, главная звезда салата, в рознице за год в цене не изменилось.По сравнению с июлем индекс снизился на 2% благодаря сезонному фактору. Овощи подешевели на 9–19% на фоне сбора нового урожая. Майонез подорожал на 1%, а филе сельди соленое и яйца сохранили прежний уровень цен.На оптовом рынке тренды разделились в зависимости от вида рыбы. Тихоокеанская сельдь дешевеет по всем фронтам — на 2% за месяц и на 14% за год. Атлантическая сельдь за месяц прибавила 9%, но в годовом выражении все еще остается на 12% дешевле, чем прошлым летом.

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рынок, росстат, рыбный союз, рыба