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Сербия могла бы выкупить долю "Газпром нефти" в "Нефтяной индустрии Сербии"
Сербия могла бы выкупить долю "Газпром нефти" в "Нефтяной индустрии Сербии" - 29.09.2026, ПРАЙМ
Сербия могла бы выкупить долю "Газпром нефти" в "Нефтяной индустрии Сербии"
Сербия в случае необходимости могла бы выкупить контрольный пакет акций "Газпром нефти" в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США,... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T01:47+0300
2026-09-29T01:47+0300
2026-09-29T01:47+0300
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БЕЛГРАД, 29 сен - ПРАЙМ. Сербия в случае необходимости могла бы выкупить контрольный пакет акций "Газпром нефти" в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, считает бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2025 года сетовал, что его государство не получило права первоочередной покупки мажоритарной доли российско-сербской NIS. По его словам, сербские власти предлагали российской стороне уступить долю Сербии.
"С сербской точки зрения, если это необходимо, (можно было бы - ред.) продать предприятие Сербии. Чтобы оно не отошло Венгрии или куда-то еще, чтобы компания осталась Сербии, чтобы она могла управлять этим своим ресурсом. Не все так просто, но я знаю, что российская сторона всегда учитывала интересы Сербии.", - сказал Вулин РИА Новости.
Президент Сербии сообщил ранее, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в минувшую субботу выразил надежду, что разрешение ситуации вокруг NIS под санкциями США устроит обе стороны.
Российско-сербская компания под санкциями США ранее запросила у американского минфина продление лицензии на операционную деятельность после 30 сентября, когда истекает срок предыдущей лицензии.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подтвердила ранее, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило срок по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. OFAC также продлило лицензию на операционную деятельность NIS до 30 сентября.
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россия, сша, сербия, владимир путин, nis, минфин сша, газпром
РОССИЯ, США, СЕРБИЯ, Владимир Путин, NIS, Минфин США, Газпром
Сербия могла бы выкупить долю "Газпром нефти" в "Нефтяной индустрии Сербии"
Экс-вице-премьер Сербии Вулин: страна могла бы выкупить долю "Газпром нефти" в NIS
БЕЛГРАД, 29 сен - ПРАЙМ. Сербия в случае необходимости могла бы выкупить контрольный пакет акций "Газпром нефти" в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, считает бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2025 года сетовал, что его государство не получило права первоочередной покупки мажоритарной доли российско-сербской NIS. По его словам, сербские власти предлагали российской стороне уступить долю Сербии.
"С сербской точки зрения, если это необходимо, (можно было бы - ред.) продать предприятие Сербии. Чтобы оно не отошло Венгрии или куда-то еще, чтобы компания осталась Сербии, чтобы она могла управлять этим своим ресурсом. Не все так просто, но я знаю, что российская сторона всегда учитывала интересы Сербии.", - сказал Вулин РИА Новости.
Президент Сербии сообщил ранее, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в минувшую субботу выразил надежду, что разрешение ситуации вокруг NIS под санкциями США устроит обе стороны.
Российско-сербская компания под санкциями США ранее запросила у американского минфина продление лицензии на операционную деятельность после 30 сентября, когда истекает срок предыдущей лицензии.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подтвердила ранее, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило срок по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. OFAC также продлило лицензию на операционную деятельность NIS до 30 сентября.