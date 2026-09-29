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Сербия могла бы выкупить долю "Газпром нефти" в "Нефтяной индустрии Сербии"

Сербия могла бы выкупить долю "Газпром нефти" в "Нефтяной индустрии Сербии" - 29.09.2026, ПРАЙМ

Сербия могла бы выкупить долю "Газпром нефти" в "Нефтяной индустрии Сербии"

Сербия в случае необходимости могла бы выкупить контрольный пакет акций "Газпром нефти" в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США,... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T01:47+0300

2026-09-29T01:47+0300

2026-09-29T01:47+0300

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сша

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владимир путин

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БЕЛГРАД, 29 сен - ПРАЙМ. Сербия в случае необходимости могла бы выкупить контрольный пакет акций "Газпром нефти" в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, считает бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин. Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2025 года сетовал, что его государство не получило права первоочередной покупки мажоритарной доли российско-сербской NIS. По его словам, сербские власти предлагали российской стороне уступить долю Сербии. "С сербской точки зрения, если это необходимо, (можно было бы - ред.) продать предприятие Сербии. Чтобы оно не отошло Венгрии или куда-то еще, чтобы компания осталась Сербии, чтобы она могла управлять этим своим ресурсом. Не все так просто, но я знаю, что российская сторона всегда учитывала интересы Сербии.", - сказал Вулин РИА Новости. Президент Сербии сообщил ранее, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в минувшую субботу выразил надежду, что разрешение ситуации вокруг NIS под санкциями США устроит обе стороны. Российско-сербская компания под санкциями США ранее запросила у американского минфина продление лицензии на операционную деятельность после 30 сентября, когда истекает срок предыдущей лицензии. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подтвердила ранее, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило срок по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. OFAC также продлило лицензию на операционную деятельность NIS до 30 сентября.

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