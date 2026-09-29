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Отопительный сезон на Сахалине и Курилах стартует 1 октября

Отопительный сезон на Сахалине и Курилах стартует 1 октября - 29.09.2026, ПРАЙМ

Отопительный сезон на Сахалине и Курилах стартует 1 октября

Отопительный сезон на Сахалине и Курилах стартует 1 октября, кроме Охи, где тепло уже поступило в дома, заявил губернатор Валерий Лимаренко на заседании... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T07:33+0300

2026-09-29T07:33+0300

2026-09-29T07:33+0300

общество

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Отопительный сезон на Сахалине и Курилах стартует 1 октября, кроме Охи, где тепло уже поступило в дома, заявил губернатор Валерий Лимаренко на заседании правительства региона. "В Охе тепло в дома уже подано. С 1 октября начнется подключение в остальных районах. Решение о начале подачи тепла важно принимать с учетом погоды и комфорта жителей. Сейчас главная задача - чтобы в дома жителей своевременно поступило тепло. Но важно позаботиться и том, чтобы не перетопить дома раньше времени", - говорится в сообщении главы региона в канале на платформе "Макс". По информации пресс-службы правительства, с 23 сентября началась подача тепла в дома и социальные объекты Охинского района. В остальных муниципалитетах отопительные системы запустят ориентировочно с 1 по 15 октября, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать плюс восьми градусов на протяжении пяти суток. В районах Сахалинской области завершается формирование нормативного запаса угля и газа. По последним данным, ресурсоснабжающие организации заготовили более 3,8 тысячи тонн жидкого топлива и около 72 тысяч тонн твердого топлива. Как доложил на заседании министр ЖКХ области Дмитрий Аристархов, проверены тепловые системы в многоквартирных домах, приведены в порядок чердаки и подвалы, проведена промывка коммунальных сетей и пройдены гидравлические испытания. Для экстренного реагирования на внештатные ситуации в регионе сформированы 133 аварийные бригады, включающие свыше одной тысячи человек и почти 300 единиц техники, которая находится в постоянной готовности, отмечают власти.

сахалин

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общество , сахалин