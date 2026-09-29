Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отопительный сезон на Сахалине и Курилах стартует 1 октября - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/sezon-873742915.html
Отопительный сезон на Сахалине и Курилах стартует 1 октября
Отопительный сезон на Сахалине и Курилах стартует 1 октября - 29.09.2026, ПРАЙМ
Отопительный сезон на Сахалине и Курилах стартует 1 октября
Отопительный сезон на Сахалине и Курилах стартует 1 октября, кроме Охи, где тепло уже поступило в дома, заявил губернатор Валерий Лимаренко на заседании... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T07:33+0300
2026-09-29T07:33+0300
общество
сахалин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873742915.jpg?1790656402
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Отопительный сезон на Сахалине и Курилах стартует 1 октября, кроме Охи, где тепло уже поступило в дома, заявил губернатор Валерий Лимаренко на заседании правительства региона. "В Охе тепло в дома уже подано. С 1 октября начнется подключение в остальных районах. Решение о начале подачи тепла важно принимать с учетом погоды и комфорта жителей. Сейчас главная задача - чтобы в дома жителей своевременно поступило тепло. Но важно позаботиться и том, чтобы не перетопить дома раньше времени", - говорится в сообщении главы региона в канале на платформе "Макс". По информации пресс-службы правительства, с 23 сентября началась подача тепла в дома и социальные объекты Охинского района. В остальных муниципалитетах отопительные системы запустят ориентировочно с 1 по 15 октября, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать плюс восьми градусов на протяжении пяти суток. В районах Сахалинской области завершается формирование нормативного запаса угля и газа. По последним данным, ресурсоснабжающие организации заготовили более 3,8 тысячи тонн жидкого топлива и около 72 тысяч тонн твердого топлива. Как доложил на заседании министр ЖКХ области Дмитрий Аристархов, проверены тепловые системы в многоквартирных домах, приведены в порядок чердаки и подвалы, проведена промывка коммунальных сетей и пройдены гидравлические испытания. Для экстренного реагирования на внештатные ситуации в регионе сформированы 133 аварийные бригады, включающие свыше одной тысячи человек и почти 300 единиц техники, которая находится в постоянной готовности, отмечают власти.
сахалин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сахалин
Общество , Сахалин
07:33 29.09.2026
 
Отопительный сезон на Сахалине и Курилах стартует 1 октября

Губернатор Лимаренко: отопительный сезон на Сахалине и Курилах стартует 1 октября

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Отопительный сезон на Сахалине и Курилах стартует 1 октября, кроме Охи, где тепло уже поступило в дома, заявил губернатор Валерий Лимаренко на заседании правительства региона.
"В Охе тепло в дома уже подано. С 1 октября начнется подключение в остальных районах. Решение о начале подачи тепла важно принимать с учетом погоды и комфорта жителей. Сейчас главная задача - чтобы в дома жителей своевременно поступило тепло. Но важно позаботиться и том, чтобы не перетопить дома раньше времени", - говорится в сообщении главы региона в канале на платформе "Макс".
По информации пресс-службы правительства, с 23 сентября началась подача тепла в дома и социальные объекты Охинского района. В остальных муниципалитетах отопительные системы запустят ориентировочно с 1 по 15 октября, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать плюс восьми градусов на протяжении пяти суток.
В районах Сахалинской области завершается формирование нормативного запаса угля и газа. По последним данным, ресурсоснабжающие организации заготовили более 3,8 тысячи тонн жидкого топлива и около 72 тысяч тонн твердого топлива.
Как доложил на заседании министр ЖКХ области Дмитрий Аристархов, проверены тепловые системы в многоквартирных домах, приведены в порядок чердаки и подвалы, проведена промывка коммунальных сетей и пройдены гидравлические испытания.
Для экстренного реагирования на внештатные ситуации в регионе сформированы 133 аварийные бригады, включающие свыше одной тысячи человек и почти 300 единиц техники, которая находится в постоянной готовности, отмечают власти.
 
ОбществоСахалин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала