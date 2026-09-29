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Мир переходит к экономике автономных ИИ-агентов, заявил сенатор - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Мир переходит к экономике автономных ИИ-агентов, заявил сенатор
Мир переходит к экономике автономных ИИ-агентов, заявил сенатор - 29.09.2026, ПРАЙМ
Мир переходит к экономике автономных ИИ-агентов, заявил сенатор
Мир поэтапно переходит к экономике автономных ИИ-агентов, новой модели отношений, в сфере искусственного интеллекта на повестке у законодателей стоит вопрос... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T18:51+0300
2026-09-29T18:52+0300
россия
совет федерации
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мир поэтапно переходит к экономике автономных ИИ-агентов, новой модели отношений, в сфере искусственного интеллекта на повестке у законодателей стоит вопрос определения полномочий таких агентов, сказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. "Мы поэтапно переходим к экономике автономных агентов - новой модели экономических отношений, в которой ИИ-агенты постепенно превращаются в самостоятельные экономические субъекты", - сказал политик на заседании круглого стола на тему "Совершенствование законодательства РФ в сфере разработки, внедрения и применения технологий искусственного интеллекта". По словам Шейкина, в сфере искусственного интеллекта на повестке у законодателей стоят такие вопросы, как юридическая сила сделок, совершаемых ИИ-агентами; определение полномочий агентов и пределов их автономии; вопросы ответственности за действия ИИ-агентов; выработка требований к безопасности и сертификации ИИ-агентов. Сенатор отметил, что решение вопроса правовой неопределенности, - это масштабная комплексная задача, требующая скоординированных действий со стороны государства, бизнес-сообщества, ИТ-специалистов и юристов. "Сегодня мы все чаще предоставляем искусственному интеллекту пространство для принятия собственных решений - ИИ-агенты постепенно получают место за столом переговоров, совершают сделки, управляют процессами от имени людей и компаний", - отметил парламентарий. При этом право вынуждено догонять столь динамичную в своем развитии технологию, добавил он.
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россия, совет федерации
РОССИЯ, Совет Федерации
18:51 29.09.2026 (обновлено: 18:52 29.09.2026)
 
Мир переходит к экономике автономных ИИ-агентов, заявил сенатор

Сенатор Шейкин: мир поэтапно переходит к экономике автономных ИИ-агентов

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мир поэтапно переходит к экономике автономных ИИ-агентов, новой модели отношений, в сфере искусственного интеллекта на повестке у законодателей стоит вопрос определения полномочий таких агентов, сказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
"Мы поэтапно переходим к экономике автономных агентов - новой модели экономических отношений, в которой ИИ-агенты постепенно превращаются в самостоятельные экономические субъекты", - сказал политик на заседании круглого стола на тему "Совершенствование законодательства РФ в сфере разработки, внедрения и применения технологий искусственного интеллекта".
По словам Шейкина, в сфере искусственного интеллекта на повестке у законодателей стоят такие вопросы, как юридическая сила сделок, совершаемых ИИ-агентами; определение полномочий агентов и пределов их автономии; вопросы ответственности за действия ИИ-агентов; выработка требований к безопасности и сертификации ИИ-агентов.
Сенатор отметил, что решение вопроса правовой неопределенности, - это масштабная комплексная задача, требующая скоординированных действий со стороны государства, бизнес-сообщества, ИТ-специалистов и юристов.
"Сегодня мы все чаще предоставляем искусственному интеллекту пространство для принятия собственных решений - ИИ-агенты постепенно получают место за столом переговоров, совершают сделки, управляют процессами от имени людей и компаний", - отметил парламентарий.
При этом право вынуждено догонять столь динамичную в своем развитии технологию, добавил он.
 
РОССИЯСовет Федерации
 
 
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