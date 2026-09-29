Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр в России - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/shutery-873780702.html
Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр в России
Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр в России - 29.09.2026, ПРАЙМ
Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр в России
Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр у российских геймеров, в них играют 17,4 миллиона человек, сообщила заместитель генерального... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:03+0300
2026-09-29T19:03+0300
технологии
общество
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873780702.jpg?1790697815
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр у российских геймеров, в них играют 17,4 миллиона человек, сообщила заместитель генерального директора АНО "Агентство креативных индустрий" по стратегическому развитию Анастасия Рыбкина. "Первое место у нас занимают исторические шутеры - 17,4 миллиона человек", - рассказала Рыбкина на пресс-конференции в Московском кластере видеоигр. По ее словам, другими ключевыми жанрами, которые предпочитают российские геймеры, стали приключения (14,5 миллиона человек), королевская битва (11,1 миллиона человек) и стратегии (10,6 миллиона человек). АНО "Агентство креативных индустрий" подведомственно правительству Москвы. Организация занимается поддержкой, развитием и продвижением творческого бизнеса и креативной инфраструктуры столицы.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , россия, москва
Технологии, Общество , РОССИЯ, МОСКВА
19:03 29.09.2026
 
Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр в России

Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр у российских геймеров

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр у российских геймеров, в них играют 17,4 миллиона человек, сообщила заместитель генерального директора АНО "Агентство креативных индустрий" по стратегическому развитию Анастасия Рыбкина.
"Первое место у нас занимают исторические шутеры - 17,4 миллиона человек", - рассказала Рыбкина на пресс-конференции в Московском кластере видеоигр.
По ее словам, другими ключевыми жанрами, которые предпочитают российские геймеры, стали приключения (14,5 миллиона человек), королевская битва (11,1 миллиона человек) и стратегии (10,6 миллиона человек).
АНО "Агентство креативных индустрий" подведомственно правительству Москвы. Организация занимается поддержкой, развитием и продвижением творческого бизнеса и креативной инфраструктуры столицы.
 
ТехнологииОбществоРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала