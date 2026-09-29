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Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр в России
Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр в России - 29.09.2026, ПРАЙМ
Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр в России
Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр у российских геймеров, в них играют 17,4 миллиона человек, сообщила заместитель генерального... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:03+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр у российских геймеров, в них играют 17,4 миллиона человек, сообщила заместитель генерального директора АНО "Агентство креативных индустрий" по стратегическому развитию Анастасия Рыбкина.
"Первое место у нас занимают исторические шутеры - 17,4 миллиона человек", - рассказала Рыбкина на пресс-конференции в Московском кластере видеоигр.
По ее словам, другими ключевыми жанрами, которые предпочитают российские геймеры, стали приключения (14,5 миллиона человек), королевская битва (11,1 миллиона человек) и стратегии (10,6 миллиона человек).
АНО "Агентство креативных индустрий" подведомственно правительству Москвы. Организация занимается поддержкой, развитием и продвижением творческого бизнеса и креативной инфраструктуры столицы.
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технологии, общество , россия, москва
Технологии, Общество , РОССИЯ, МОСКВА
Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр в России
Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр у российских геймеров
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Исторические шутеры стали самым популярным жанром видеоигр у российских геймеров, в них играют 17,4 миллиона человек, сообщила заместитель генерального директора АНО "Агентство креативных индустрий" по стратегическому развитию Анастасия Рыбкина.
"Первое место у нас занимают исторические шутеры - 17,4 миллиона человек", - рассказала Рыбкина на пресс-конференции в Московском кластере видеоигр.
По ее словам, другими ключевыми жанрами, которые предпочитают российские геймеры, стали приключения (14,5 миллиона человек), королевская битва (11,1 миллиона человек) и стратегии (10,6 миллиона человек).
АНО "Агентство креативных индустрий" подведомственно правительству Москвы. Организация занимается поддержкой, развитием и продвижением творческого бизнеса и креативной инфраструктуры столицы.