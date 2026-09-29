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В Словакии предупредили о росте цен на газ в 2028 году

В Словакии предупредили о росте цен на газ в 2028 году - 29.09.2026, ПРАЙМ

В Словакии предупредили о росте цен на газ в 2028 году

Запрет на импорт газа из России в Европейский союз приведет к росту цен на него для словацких домохозяйств и предприятий в 2028 году, сообщило управление по... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T00:26+0300

2026-09-29T00:26+0300

2026-09-29T00:26+0300

газ

словакия

ес

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БРАТИСЛАВА, 29 сен - ПРАЙМ. Запрет на импорт газа из России в Европейский союз приведет к росту цен на него для словацких домохозяйств и предприятий в 2028 году, сообщило управление по регулированию сетевых отраслей. "Управление… обращает внимание на повышенный риск роста цен на газ в 2028 году в результате зависимости Словакии от рынка СПГ (сжиженного природного газа - ред.)", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Там отмечается, что "ограничение импорта газа по трубопроводам увеличит зависимость Словакии от СПГ (сжиженного природного газа - ред.), что, по всей вероятности, будет означать более высокие цены для словацких домохозяйств и предприятий". "Ограничение источников газа (полный запрет на импорт российского газа в Европейский союз до ноября 2027 года) будет, очевидно, означать повышение рыночных цен на газ, поскольку спрос по-прежнему будет держаться, в том числе с учетом обязательств по заполнению хранилищ газа согласно европейскому законодательству", - заключили в управлении. В ведомстве также заверили, что в 2027 году словацкие потребители будут защищены от резкого роста цен на газ. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.

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газ, словакия, ес