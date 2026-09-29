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Walt Disney уволила несколько сотен сотрудников

Walt Disney уволила несколько сотен сотрудников - 29.09.2026, ПРАЙМ

Walt Disney уволила несколько сотен сотрудников

Компания Walt Disney уволила несколько сотен сотрудников в рамках продолжающегося сокращения персонала, сообщает журнал Variety. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T20:58+0300

2026-09-29T20:58+0300

2026-09-29T20:58+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Компания Walt Disney уволила несколько сотен сотрудников в рамках продолжающегося сокращения персонала, сообщает журнал Variety. "Disney продолжает сокращения: ... медиакомпания увольняет несколько сотен сотрудников из различных подразделений", - пишет журнал. По словам источника, знакомого с ходом сокращений, это уже третий раунд увольнений в этом году при недавно назначенном генеральном директоре компании Джош Д"Амаро (Josh D"Amaro), указывает издание. Variety пишет, что сокращения в основном затрагивают отделы кадров и IT. Отмечается, что еще в апреле компания планировала сократить 1 тысячу рабочих мест в ближайшие недели. При этом газета Wall Street Journal назвала сокращения сотрудников "жестокой реальностью" для других американских компаний из индустрии развлечений, таких как Sony Pictures, Paramount, Warner Bros. Discovery. Предполагалось, что большинство увольнений затронут недавно объединенный отдел маркетинга кампании в рамках реструктуризации. Walt Disney Company - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. Основана в 1923 году. Штаб-квартира находится в Калифорнии.

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технологии, калифорния, walt disney, disney, sony pictures