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Совфед предложил разрешить авиакомпаниям обмениваться списками пассажиров - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Совфед предложил разрешить авиакомпаниям обмениваться списками пассажиров
Совфед предложил разрешить авиакомпаниям обмениваться списками пассажиров - 29.09.2026, ПРАЙМ
Совфед предложил разрешить авиакомпаниям обмениваться списками пассажиров
Сенаторы Андрей Кутепов, Игорь Абрамов, Валерий Васильев и Сулейман Геремеев внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить авиакомпаниям... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T00:23+0300
2026-09-29T00:23+0300
бизнес
россия
дмитрий григоренко
госдума
совет федерации
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сенаторы Андрей Кутепов, Игорь Абрамов, Валерий Васильев и Сулейман Геремеев внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить авиакомпаниям обмениваться списками пассажиров-нарушителей, документ доступен в думской электронной базе. "Каждый перевозчик вправе вести свой реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Перевозчик вправе передать иному перевозчику сведения о лицах, включенных данным перевозчиком в его реестр... и получить от иного перевозчика сведения о лицах, включенных таким перевозчиком в реестр", - говорится в тексте законопроекта. Кроме того, проектом предлагается расширить перечень правонарушений, при совершении которых возможен односторонний отказ в перевозке, дополнив его статьей 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). В пояснительной записке к проекту отмечается, что мера разработана по итогам обсуждения в Совете Федерации вопросов усиления ответственности за деструктивное поведение на борту. Кроме того, новой нормой предлагается включать в реестр лиц, освобожденных от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, а также увеличить срок нахождения в "черном списке" с одного года до трех лет для тех, кто был включен в него повторно. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии доработки. В заключении, подписанном заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Григоренко, предлагается, в частности, распространить отказ в перевозке только на часть 2 статьи 20.1 КоАП, а также установить обязанность, а не право авиакомпаний обмениваться сведениями. Проектом предлагается внести изменения в статью 107.1 Воздушного кодекса РФ.
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бизнес, россия, дмитрий григоренко, госдума, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, Госдума, Совет Федерации
00:23 29.09.2026
 
Совфед предложил разрешить авиакомпаниям обмениваться списками пассажиров

В Госдуму внесли проект о праве авиакомпаний обмениваться списками пассажиров-нарушителей

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сенаторы Андрей Кутепов, Игорь Абрамов, Валерий Васильев и Сулейман Геремеев внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить авиакомпаниям обмениваться списками пассажиров-нарушителей, документ доступен в думской электронной базе.
"Каждый перевозчик вправе вести свой реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Перевозчик вправе передать иному перевозчику сведения о лицах, включенных данным перевозчиком в его реестр... и получить от иного перевозчика сведения о лицах, включенных таким перевозчиком в реестр", - говорится в тексте законопроекта.
Кроме того, проектом предлагается расширить перечень правонарушений, при совершении которых возможен односторонний отказ в перевозке, дополнив его статьей 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).
В пояснительной записке к проекту отмечается, что мера разработана по итогам обсуждения в Совете Федерации вопросов усиления ответственности за деструктивное поведение на борту.
Кроме того, новой нормой предлагается включать в реестр лиц, освобожденных от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, а также увеличить срок нахождения в "черном списке" с одного года до трех лет для тех, кто был включен в него повторно.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии доработки. В заключении, подписанном заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Григоренко, предлагается, в частности, распространить отказ в перевозке только на часть 2 статьи 20.1 КоАП, а также установить обязанность, а не право авиакомпаний обмениваться сведениями.
Проектом предлагается внести изменения в статью 107.1 Воздушного кодекса РФ.
 
БизнесРОССИЯДмитрий ГригоренкоГосдумаСовет Федерации
 
 
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