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В США снизилась средняя цена на дизельное топливо
В США снизилась средняя цена на дизельное топливо - 29.09.2026, ПРАЙМ
В США снизилась средняя цена на дизельное топливо
Средняя стоимость дизельного топлива в США снизилась до 6,43 доллара за галлон (около 3,8 литра) после достигнутого неделю назад исторического максимума в 6,52... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:39+0300
2026-09-29T12:39+0300
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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость дизельного топлива в США снизилась до 6,43 доллара за галлон (около 3,8 литра) после достигнутого неделю назад исторического максимума в 6,52 доллара, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости. Серия ценовых рекордов началась 4 сентября, когда стоимость дизельного топлива впервые превысила предыдущий максимум, установленный летом 2022 года, и достигла 5,85 доллара за галлон. После этого топливо продолжало дорожать и к прошлой неделе прибавило в цене еще около 67 центов. После достижения рекордного уровня цены развернулись вниз и за неделю потеряли 9 центов на галлон. Ранее издание Politico сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители внутри страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, politico
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Politico
В США снизилась средняя цена на дизельное топливо
AAA: средняя стоимость дизельного топлива в США снизилась до 6,43 доллара
ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость дизельного топлива в США снизилась до 6,43 доллара за галлон (около 3,8 литра) после достигнутого неделю назад исторического максимума в 6,52 доллара, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости.
Серия ценовых рекордов началась 4 сентября, когда стоимость дизельного топлива впервые превысила предыдущий максимум, установленный летом 2022 года, и достигла 5,85 доллара за галлон. После этого топливо продолжало дорожать и к прошлой неделе прибавило в цене еще около 67 центов.
После достижения рекордного уровня цены развернулись вниз и за неделю потеряли 9 центов на галлон.
Ранее издание Politico
сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа
разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители внутри страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс.