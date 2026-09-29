https://1prime.ru/20260929/stavka-873764390.html
Ставка RUONIA 28 сентября снизилась на 0,01 п.п. - до 14,12%
Ставка RUONIA 28 сентября снизилась на 0,01 п.п. - до 14,12% - 29.09.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 28 сентября снизилась на 0,01 п.п. - до 14,12%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 28 сентября, снизилась... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:45+0300
2026-09-29T14:45+0300
2026-09-29T14:45+0300
финансы
банк россии
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 28 сентября, снизилась на 0,01 процентного пункта и составила 14,12%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 448,28 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, банк россии
Ставка RUONIA 28 сентября снизилась на 0,01 п.п. - до 14,12%
Ставка RUONIA 28 сентября снизилась на 0,01 п.п. и составила 14,12%
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 28 сентября, снизилась на 0,01 процентного пункта и составила 14,12%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 448,28 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.