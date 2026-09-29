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Stellantis приостановил работу трех заводов во Франции, пишут СМИ - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Stellantis приостановил работу трех заводов во Франции, пишут СМИ
Stellantis приостановил работу трех заводов во Франции, пишут СМИ - 29.09.2026, ПРАЙМ
Stellantis приостановил работу трех заводов во Франции, пишут СМИ
Транснациональный автомобильный концерн Stellantis временно приостанавливает работу трех своих заводов на территории Франции, сообщает газета Echos со ссылкой... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T18:54+0300
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бизнес
франция
stellantis
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ПАРИЖ, 29 сен - ПРАЙМ. Транснациональный автомобильный концерн Stellantis временно приостанавливает работу трех своих заводов на территории Франции, сообщает газета Echos со ссылкой на уведомление, направленное концерном профсоюзам. "Руководство компании сообщило во вторник профсоюзам, что заводы в Мюлузе, Сошо и Ренне приостановят производство на несколько дней", - говорится в материале. Согласно сообщению издания, приостановка работы завода в Мюлузе продлится с 15 по 30 октября, а с ноября предприятие перейдет с двух смен на полторы. Причиной приостановки работы этого предприятия является падение спроса на производимые там модели Peugeot 308, Peugeot 408 и DS7. Работа на предприятиях в Ренне и Сошо, производящих электромобили, будет приостановлена на семь дней в конце октября. На фоне растущего спроса на электромобили, вызванного высокими ценами на топливо, эти заводы столкнулись с тем, что поставщики не успевают поставить достаточно компонентов для создания автомобилей. Причина нехватки компонентов заключается в том, что темпы наращивания мощностей на производстве аккумуляторов в Дуврене отстают от графика, говорится в сообщении газеты. Echos отметила, что Stellantis является не единственным автопроизводителем, столкнувшимся с дефицитом компонентов и вынужденным из-за этого приостанавливать работу. Предприятие Renault в Дуэ в сентябре было вынуждено несколько раз корректировать график работы. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
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бизнес, франция, stellantis, renault, citroen, renault duster
Бизнес, ФРАНЦИЯ, Stellantis, Renault, Citroen, Renault Duster
18:54 29.09.2026 (обновлено: 18:57 29.09.2026)
 
Stellantis приостановил работу трех заводов во Франции, пишут СМИ

Echos: Stellantis временно приостанавливает работу трех автомобильных заводов во Франции

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ПАРИЖ, 29 сен - ПРАЙМ. Транснациональный автомобильный концерн Stellantis временно приостанавливает работу трех своих заводов на территории Франции, сообщает газета Echos со ссылкой на уведомление, направленное концерном профсоюзам.
"Руководство компании сообщило во вторник профсоюзам, что заводы в Мюлузе, Сошо и Ренне приостановят производство на несколько дней", - говорится в материале.
Согласно сообщению издания, приостановка работы завода в Мюлузе продлится с 15 по 30 октября, а с ноября предприятие перейдет с двух смен на полторы. Причиной приостановки работы этого предприятия является падение спроса на производимые там модели Peugeot 308, Peugeot 408 и DS7.
Работа на предприятиях в Ренне и Сошо, производящих электромобили, будет приостановлена на семь дней в конце октября. На фоне растущего спроса на электромобили, вызванного высокими ценами на топливо, эти заводы столкнулись с тем, что поставщики не успевают поставить достаточно компонентов для создания автомобилей. Причина нехватки компонентов заключается в том, что темпы наращивания мощностей на производстве аккумуляторов в Дуврене отстают от графика, говорится в сообщении газеты.
Echos отметила, что Stellantis является не единственным автопроизводителем, столкнувшимся с дефицитом компонентов и вынужденным из-за этого приостанавливать работу. Предприятие Renault в Дуэ в сентябре было вынуждено несколько раз корректировать график работы.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
 
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