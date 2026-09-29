https://1prime.ru/20260929/sud-873741472.html
Суд отказал "Меркури Моде" в споре с Dolce Gabbana
Суд отказал "Меркури Моде" в споре с Dolce Gabbana - 29.09.2026, ПРАЙМ
Суд отказал "Меркури Моде" в споре с Dolce Gabbana
Арбитражный суд Москвы отказал владеющей ЦУМом компании "Меркури Мода", которая просила признать незаконными решения Федеральной антимонопольной службы России,... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T00:35+0300
2026-09-29T00:35+0300
2026-09-29T00:35+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал владеющей ЦУМом компании "Меркури Мода", которая просила признать незаконными решения Федеральной антимонопольной службы России, выявившей ее антиконкурентные соглашения с итальянскими компаниями Dolce & Gabbana, Guccio Gucci и Premiata, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
ФАС, в частности, установила, что у ООО "Меркури Мода" и Dolce & Gabbana есть договор поставки и лицензионное соглашение 2021 года, по условиям которых "DG обязуется не продавать напрямую и не назначать никаких других ретейлеров (франчайзи) для продажи мужских и женских Основных коллекций".
Dolce & Gabbana обязалась не поставлять эксклюзивные категории товаров какой-либо иной фирме или компании-резиденту в России. Кроме того, "в отношении новых категорий товаров, которые DG может время от времени выводить на рынок", владелец ЦУМа "будет иметь право первых переговоров", говорится в соглашении.
ФАС выявила аналогичное коммерческое соглашение между "Меркури Модой" и Guccio Gucci. Он привело "к созданию указанным лицам исключительных условий реализации товаров бренда Gucci на территории Российской Федерации и определению общих условий обращения товара на товарном рынке, что привело (могло привести) к ограничению конкуренции на рынке товаров бренда Gucci", указала служба.
Как установило ведомство, после 2022 года произошло изменение модели поведения "Меркури Моды" и Guccio Gucci, "выразившееся в непрямых поставках товаров бренда Gucci", что подтверждается реализацией этих товаров по настоящий момент.
ФАС, проанализировав модель поведения ООО "Меркури Мода" и производителя обуви Premiata, пришла к выводу об установлении итальянской компанией "различных цен на один и тот же товар для разных участников рынка".
Суд согласился с выводами ФАС о нарушении компанией "Меркури Мода" антимонопольного законодательства, выразившемся в заключении антиконкуретных соглашений, что привело к созданию исключительных условий реализации товаров известных брендов. У владельца ЦУМа есть месяц на обжалование трех решений суда в апелляционной инстанции.
Группа Mercury - один из крупнейших продавцов люксовых товаров в России. В нее, в частности, входит московский торговый дом ЦУМ.
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бизнес, россия, цум, gucci
Бизнес, РОССИЯ, ЦУМ, Gucci
Суд отказал "Меркури Моде" в споре с Dolce Gabbana
Суд отказал владеющей ЦУМом компании "Меркури Мода" в иске к ФАС
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал владеющей ЦУМом компании "Меркури Мода", которая просила признать незаконными решения Федеральной антимонопольной службы России, выявившей ее антиконкурентные соглашения с итальянскими компаниями Dolce & Gabbana, Guccio Gucci и Premiata, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
ФАС, в частности, установила, что у ООО "Меркури Мода" и Dolce & Gabbana есть договор поставки и лицензионное соглашение 2021 года, по условиям которых "DG обязуется не продавать напрямую и не назначать никаких других ретейлеров (франчайзи) для продажи мужских и женских Основных коллекций".
Dolce & Gabbana обязалась не поставлять эксклюзивные категории товаров какой-либо иной фирме или компании-резиденту в России. Кроме того, "в отношении новых категорий товаров, которые DG может время от времени выводить на рынок", владелец ЦУМа "будет иметь право первых переговоров", говорится в соглашении.
ФАС выявила аналогичное коммерческое соглашение между "Меркури Модой" и Guccio Gucci. Он привело "к созданию указанным лицам исключительных условий реализации товаров бренда Gucci на территории Российской Федерации и определению общих условий обращения товара на товарном рынке, что привело (могло привести) к ограничению конкуренции на рынке товаров бренда Gucci", указала служба.
Как установило ведомство, после 2022 года произошло изменение модели поведения "Меркури Моды" и Guccio Gucci, "выразившееся в непрямых поставках товаров бренда Gucci", что подтверждается реализацией этих товаров по настоящий момент.
ФАС, проанализировав модель поведения ООО "Меркури Мода" и производителя обуви Premiata, пришла к выводу об установлении итальянской компанией "различных цен на один и тот же товар для разных участников рынка".
Суд согласился с выводами ФАС о нарушении компанией "Меркури Мода" антимонопольного законодательства, выразившемся в заключении антиконкуретных соглашений, что привело к созданию исключительных условий реализации товаров известных брендов. У владельца ЦУМа есть месяц на обжалование трех решений суда в апелляционной инстанции.
Группа Mercury - один из крупнейших продавцов люксовых товаров в России. В нее, в частности, входит московский торговый дом ЦУМ.