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Верховный суд РФ оставил в силе мировое соглашение Коркунова с кредиторами - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Верховный суд РФ оставил в силе мировое соглашение Коркунова с кредиторами
Верховный суд РФ оставил в силе мировое соглашение Коркунова с кредиторами - 29.09.2026, ПРАЙМ
Верховный суд РФ оставил в силе мировое соглашение Коркунова с кредиторами
Верховный суд РФ оставил в силе судебный акт арбитражного суд Москвы, который в октябре в деле о банкротстве Андрея Коркунова утвердил мировое соглашение этого... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:49+0300
2026-09-29T12:49+0300
финансы
россия
банки
татарстан
агентство по страхованию вкладов
вс рф
асв
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Верховный суд РФ оставил в силе судебный акт арбитражного суд Москвы, который в октябре в деле о банкротстве Андрея Коркунова утвердил мировое соглашение этого основного акционера разорившегося казанского "Анкор банка" и бывшего кондитера с его кредиторами, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, рассмотрев кассационную жалобу министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, одного из кредиторов Коркунова, отменила постановление кассационной инстанции, которая в свою очередь в мае отменила мировое соглашение, и поддержала суд первой инстанции. Мировое соглашение было подписано финансовым управляющим Коркунова Юрием Левчуком, представителем собрания кредиторов и сторонним ООО "Динамика". По его условиям "Динамика" обязалась погасить за Коркунова долги перед кредиторами – минземимуществом в размере около 607 миллионов рублей, "Анкор банком" (около 2 миллионов) и ООО "Юридическое агентство "Фемида" (около 6 тысяч рублей). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий "Анкор банка" обжаловало соглашение. Девятый арбитражный апелляционный суд жалобу АСВ отклонил, а арбитражный суд Московского округа кассацию агентства в мае удовлетворил и мировое соглашение отменил, как и прекращение дела о банкротстве Коркунова. Суд кассационной инстанции согласился с АСВ, что мировым соглашением нарушаются права "Анкор банка". Банк фактически является основным кредитором Коркунова, однако его требование на сумму около 5,9 миллиарда рублей, основанное на привлечении Коркунова к субсидиарной ответственности по долгам банка, предъявлено, но пока не рассмотрено и не включено в реестр требований кредиторов экс-кондитера. Суд округа, отменяя мировую, отметил, что АСВ и представляемые им кредиторы банка Коркунова "могли рассчитывать на пополнение конкурсной массы банка и, как следствие, погашение своих требований за счет имущественной массы Коркунова". Суд назвал заключение мирового соглашения преждевременным. В жалобе, поданной в ВС РФ, минземимущество указало, что погашение долгов третьим лицом за счет своих средств не затрагивает конкурсную массу Коркунова, так как к нему, по условиям соглашения, не перейдут права требования к должнику. Судья ВС РФ Иван Разумов, передавая дело в коллегию, счел доводы кассационной жалобы Минземимущества требующими проверки в судебном заседании. Коркунов после выхода из шоколадного бизнеса в июле 2008 года купил казанский Татэкобанк (в 2009 году переименован в "Анкор банк сбережений"), совет директоров которого возглавил лично.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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финансы, россия, банки, татарстан, агентство по страхованию вкладов, вс рф, асв
Финансы, РОССИЯ, Банки, ТАТАРСТАН, Агентство по страхованию вкладов, ВС РФ, АСВ
12:49 29.09.2026
 
Верховный суд РФ оставил в силе мировое соглашение Коркунова с кредиторами

Верховный суд РФ оставил в силе мировое соглашение Коркунова с кредиторами

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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Верховный суд РФ оставил в силе судебный акт арбитражного суд Москвы, который в октябре в деле о банкротстве Андрея Коркунова утвердил мировое соглашение этого основного акционера разорившегося казанского "Анкор банка" и бывшего кондитера с его кредиторами, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, рассмотрев кассационную жалобу министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, одного из кредиторов Коркунова, отменила постановление кассационной инстанции, которая в свою очередь в мае отменила мировое соглашение, и поддержала суд первой инстанции.
Мировое соглашение было подписано финансовым управляющим Коркунова Юрием Левчуком, представителем собрания кредиторов и сторонним ООО "Динамика". По его условиям "Динамика" обязалась погасить за Коркунова долги перед кредиторами – минземимуществом в размере около 607 миллионов рублей, "Анкор банком" (около 2 миллионов) и ООО "Юридическое агентство "Фемида" (около 6 тысяч рублей).
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий "Анкор банка" обжаловало соглашение. Девятый арбитражный апелляционный суд жалобу АСВ отклонил, а арбитражный суд Московского округа кассацию агентства в мае удовлетворил и мировое соглашение отменил, как и прекращение дела о банкротстве Коркунова.
Суд кассационной инстанции согласился с АСВ, что мировым соглашением нарушаются права "Анкор банка". Банк фактически является основным кредитором Коркунова, однако его требование на сумму около 5,9 миллиарда рублей, основанное на привлечении Коркунова к субсидиарной ответственности по долгам банка, предъявлено, но пока не рассмотрено и не включено в реестр требований кредиторов экс-кондитера.
Суд округа, отменяя мировую, отметил, что АСВ и представляемые им кредиторы банка Коркунова "могли рассчитывать на пополнение конкурсной массы банка и, как следствие, погашение своих требований за счет имущественной массы Коркунова". Суд назвал заключение мирового соглашения преждевременным.
В жалобе, поданной в ВС РФ, минземимущество указало, что погашение долгов третьим лицом за счет своих средств не затрагивает конкурсную массу Коркунова, так как к нему, по условиям соглашения, не перейдут права требования к должнику. Судья ВС РФ Иван Разумов, передавая дело в коллегию, счел доводы кассационной жалобы Минземимущества требующими проверки в судебном заседании.
Коркунов после выхода из шоколадного бизнеса в июле 2008 года купил казанский Татэкобанк (в 2009 году переименован в "Анкор банк сбережений"), совет директоров которого возглавил лично.
 
ФинансыРОССИЯБанкиТАТАРСТАНАгентство по страхованию вкладовВС РФАСВ
 
 
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