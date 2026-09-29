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Суд поддержал аннулирование бренда Фонда Норштейна - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Суд поддержал аннулирование бренда Фонда Норштейна
Суд поддержал аннулирование бренда Фонда Норштейна - 29.09.2026, ПРАЙМ
Суд поддержал аннулирование бренда Фонда Норштейна
Суд по интеллектуальным правам отказал Фонду поддержки и содействия развитию авторской анимации "Фонд Юрия Норштейна", просившему признать незаконным решение... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T16:58+0300
2026-09-29T17:00+0300
бизнес
роспатент
союзмультфильм
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отказал Фонду поддержки и содействия развитию авторской анимации "Фонд Юрия Норштейна", просившему признать незаконным решение Роспатента, которым был аннулирован товарный знак фонда в виде изображения персонажа "Филин" из популярного мультфильма "Ежик в тумане", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. "В удовлетворении заявленных требований отказать", - приводится в карточке дела результат завершившегося во вторник разбирательства. Всего Фонд Норштейна оспорил шесть решений Роспатента, включая это. Этими решениями были аннулированы товарные знаки фонда в виде изображений персонажей "Ежика в тумане" - самого Ежика, а также Медвежонка, Собаки и Филина. Товарные знаки фонд зарегистрировал в начале 2000-х годов для широкого перечня товаров и услуг. Весной этого года Роспатент, рассмотрев возражения ООО "Союзмультфильм", досрочно прекратил правовую охрану всех шести брендов. Ведомство согласилось с доводами заявителя о том, что ему принадлежат права на мультфильм, а своего согласия на регистрацию знаков он не давал. Заявления фонда Норштейна, в которых он просит признать решения Роспатента незаконными, поступили в суд 30 июня. Суд по интеллектуальным правам во вторник вынес решение по первому из них, рассмотрение остальных продолжается. Мультфильм Норштейна "Ежик в тумане" 1975 года называют самой титулованной работой студии "Союзмультфильм". Она удостоилась более 35 национальных и международных премий.
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бизнес, роспатент, союзмультфильм
Бизнес, Роспатент, Союзмультфильм
16:58 29.09.2026 (обновлено: 17:00 29.09.2026)
 
Суд поддержал аннулирование бренда Фонда Норштейна

Суд поддержал аннулирование бренда Фонда Норштейна в виде Филина из "Ежика в тумане"

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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отказал Фонду поддержки и содействия развитию авторской анимации "Фонд Юрия Норштейна", просившему признать незаконным решение Роспатента, которым был аннулирован товарный знак фонда в виде изображения персонажа "Филин" из популярного мультфильма "Ежик в тумане", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
"В удовлетворении заявленных требований отказать", - приводится в карточке дела результат завершившегося во вторник разбирательства.
Всего Фонд Норштейна оспорил шесть решений Роспатента, включая это. Этими решениями были аннулированы товарные знаки фонда в виде изображений персонажей "Ежика в тумане" - самого Ежика, а также Медвежонка, Собаки и Филина. Товарные знаки фонд зарегистрировал в начале 2000-х годов для широкого перечня товаров и услуг.
Весной этого года Роспатент, рассмотрев возражения ООО "Союзмультфильм", досрочно прекратил правовую охрану всех шести брендов. Ведомство согласилось с доводами заявителя о том, что ему принадлежат права на мультфильм, а своего согласия на регистрацию знаков он не давал.
Заявления фонда Норштейна, в которых он просит признать решения Роспатента незаконными, поступили в суд 30 июня. Суд по интеллектуальным правам во вторник вынес решение по первому из них, рассмотрение остальных продолжается.
Мультфильм Норштейна "Ежик в тумане" 1975 года называют самой титулованной работой студии "Союзмультфильм". Она удостоилась более 35 национальных и международных премий.
 
БизнесРоспатентСоюзмультфильм
 
 
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