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Суд ЕС отклонил ходатайство Польши о приостановлении соглашения с Меркосур

Суд ЕС отклонил ходатайство Польши о приостановлении соглашения с Меркосур - 29.09.2026, ПРАЙМ

Суд ЕС отклонил ходатайство Польши о приостановлении соглашения с Меркосур

Суд Европейского союза (TSUE) отклонил ходатайство Польши о временном приостановлении применения соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T17:11+0300

2026-09-29T17:11+0300

2026-09-29T17:14+0300

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ВАРШАВА, 29 сен - ПРАЙМ. Суд Европейского союза (TSUE) отклонил ходатайство Польши о временном приостановлении применения соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами южноамериканского объединения Меркосур, сообщает радиостанция RMF FM. Польша в мае обратилась в TSUE с иском об отмене решения Совета ЕС, разрешившего подписание и временное применение торгового соглашения с Меркосур. Одновременно Варшава попросила суд принять обеспечительную меру и приостановить действие этого решения до вынесения окончательного вердикта по существу дела. "TSUE счел, что польская сторона не представила достаточных доказательств того, что временное применение соглашения способно причинить серьезный и необратимый ущерб", - говорится в сообщении. При этом отказ в применении обеспечительной меры не означает окончательного решения по польской жалобе. Само дело о законности решения Совета ЕС будет рассмотрено судом позднее. Решение Совета ЕС о подписании и временном применении соглашения с Меркосур было принято 9 января 2026 года. Польша выступила против этого решения. В 2024 году по государствам-членам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур появилось в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьон подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

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финансы, мировая экономика, польша, европа, латинская америка, ес