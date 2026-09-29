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Суд ЕС отклонил ходатайство Польши о приостановлении соглашения с Меркосур - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Суд ЕС отклонил ходатайство Польши о приостановлении соглашения с Меркосур
Суд ЕС отклонил ходатайство Польши о приостановлении соглашения с Меркосур - 29.09.2026, ПРАЙМ
Суд ЕС отклонил ходатайство Польши о приостановлении соглашения с Меркосур
Суд Европейского союза (TSUE) отклонил ходатайство Польши о временном приостановлении применения соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:11+0300
2026-09-29T17:14+0300
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мировая экономика
польша
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ВАРШАВА, 29 сен - ПРАЙМ. Суд Европейского союза (TSUE) отклонил ходатайство Польши о временном приостановлении применения соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами южноамериканского объединения Меркосур, сообщает радиостанция RMF FM. Польша в мае обратилась в TSUE с иском об отмене решения Совета ЕС, разрешившего подписание и временное применение торгового соглашения с Меркосур. Одновременно Варшава попросила суд принять обеспечительную меру и приостановить действие этого решения до вынесения окончательного вердикта по существу дела. "TSUE счел, что польская сторона не представила достаточных доказательств того, что временное применение соглашения способно причинить серьезный и необратимый ущерб", - говорится в сообщении. При этом отказ в применении обеспечительной меры не означает окончательного решения по польской жалобе. Само дело о законности решения Совета ЕС будет рассмотрено судом позднее. Решение Совета ЕС о подписании и временном применении соглашения с Меркосур было принято 9 января 2026 года. Польша выступила против этого решения. В 2024 году по государствам-членам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур появилось в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьон подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
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финансы, мировая экономика, польша, европа, латинская америка, ес
Финансы, Мировая экономика, ПОЛЬША, ЕВРОПА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ЕС
17:11 29.09.2026 (обновлено: 17:14 29.09.2026)
 
Суд ЕС отклонил ходатайство Польши о приостановлении соглашения с Меркосур

RMF FM: суд ЕС отклонил ходатайство Польши о приостановлении соглашения с Меркосур

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ВАРШАВА, 29 сен - ПРАЙМ. Суд Европейского союза (TSUE) отклонил ходатайство Польши о временном приостановлении применения соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами южноамериканского объединения Меркосур, сообщает радиостанция RMF FM.
Польша в мае обратилась в TSUE с иском об отмене решения Совета ЕС, разрешившего подписание и временное применение торгового соглашения с Меркосур. Одновременно Варшава попросила суд принять обеспечительную меру и приостановить действие этого решения до вынесения окончательного вердикта по существу дела.
"TSUE счел, что польская сторона не представила достаточных доказательств того, что временное применение соглашения способно причинить серьезный и необратимый ущерб", - говорится в сообщении.
При этом отказ в применении обеспечительной меры не означает окончательного решения по польской жалобе. Само дело о законности решения Совета ЕС будет рассмотрено судом позднее.
Решение Совета ЕС о подписании и временном применении соглашения с Меркосур было принято 9 января 2026 года. Польша выступила против этого решения.
В 2024 году по государствам-членам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.
Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур появилось в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьон подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
 
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