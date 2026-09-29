https://1prime.ru/20260929/sud-873775761.html

Суд изъял у бывшей жены Мошковича 364 миллиона юаней и 35 миллионов рублей

Суд изъял у бывшей жены Мошковича 364 миллиона юаней и 35 миллионов рублей - 29.09.2026, ПРАЙМ

Суд изъял у бывшей жены Мошковича 364 миллиона юаней и 35 миллионов рублей

Хамовнический суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры у бывшей супруги основателя "Русагро" Вадима Мошковича Наталии Быковской 364 миллиона китайских юаней, 35... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T17:34+0300

2026-09-29T17:34+0300

2026-09-29T17:34+0300

россия

москва

русагро

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873775761.jpg?1790692482

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры у бывшей супруги основателя "Русагро" Вадима Мошковича Наталии Быковской 364 миллиона китайских юаней, 35 миллионов рублей и 96 тысяч долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Взыскать с Быковской Наталии Алексеевны денежные средства, размещенные на счетах... в размере 364 миллиона китайских юаней, 35 миллионов 178 тысяч рублей, 96 тысяч 423 доллара со счетов в различных банках", - огласила решение судья. Весной Хамовнический суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие ее основателю Вадиму Мошковичу, его близким и экс-гендиректору Максиму Басову. Также суд обратил в доход РФ деньги со счетов Мошковича (около 10,5 миллиардов рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро). На счетах Быковской арестованы более 4 миллиардов рублей. Между тем уголовное дело в отношении Мошковича и Басова о мошенничестве с ущербом свыше 86 миллиардов рублей рассматривается в суде, фигуранты находятся в СИЗО.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, русагро