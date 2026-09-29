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Суд изъял у бывшей жены Мошковича 364 миллиона юаней и 35 миллионов рублей - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Суд изъял у бывшей жены Мошковича 364 миллиона юаней и 35 миллионов рублей
Суд изъял у бывшей жены Мошковича 364 миллиона юаней и 35 миллионов рублей - 29.09.2026, ПРАЙМ
Суд изъял у бывшей жены Мошковича 364 миллиона юаней и 35 миллионов рублей
Хамовнический суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры у бывшей супруги основателя "Русагро" Вадима Мошковича Наталии Быковской 364 миллиона китайских юаней, 35... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:34+0300
2026-09-29T17:34+0300
россия
москва
русагро
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры у бывшей супруги основателя "Русагро" Вадима Мошковича Наталии Быковской 364 миллиона китайских юаней, 35 миллионов рублей и 96 тысяч долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Взыскать с Быковской Наталии Алексеевны денежные средства, размещенные на счетах... в размере 364 миллиона китайских юаней, 35 миллионов 178 тысяч рублей, 96 тысяч 423 доллара со счетов в различных банках", - огласила решение судья. Весной Хамовнический суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие ее основателю Вадиму Мошковичу, его близким и экс-гендиректору Максиму Басову. Также суд обратил в доход РФ деньги со счетов Мошковича (около 10,5 миллиардов рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро). На счетах Быковской арестованы более 4 миллиардов рублей. Между тем уголовное дело в отношении Мошковича и Басова о мошенничестве с ущербом свыше 86 миллиардов рублей рассматривается в суде, фигуранты находятся в СИЗО.
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россия, москва, русагро
РОССИЯ, МОСКВА, Русагро
17:34 29.09.2026
 
Суд изъял у бывшей жены Мошковича 364 миллиона юаней и 35 миллионов рублей

Суд изъял у экс-супруги основателя "Русагро" Мошковича 35 млн рублей и 96 тысяч долларов

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры у бывшей супруги основателя "Русагро" Вадима Мошковича Наталии Быковской 364 миллиона китайских юаней, 35 миллионов рублей и 96 тысяч долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Взыскать с Быковской Наталии Алексеевны денежные средства, размещенные на счетах... в размере 364 миллиона китайских юаней, 35 миллионов 178 тысяч рублей, 96 тысяч 423 доллара со счетов в различных банках", - огласила решение судья.
Весной Хамовнический суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие ее основателю Вадиму Мошковичу, его близким и экс-гендиректору Максиму Басову. Также суд обратил в доход РФ деньги со счетов Мошковича (около 10,5 миллиардов рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро).
На счетах Быковской арестованы более 4 миллиардов рублей.
Между тем уголовное дело в отношении Мошковича и Басова о мошенничестве с ущербом свыше 86 миллиардов рублей рассматривается в суде, фигуранты находятся в СИЗО.
 
РОССИЯМОСКВАРусагро
 
 
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