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Суд отклонил апелляцию в споре из-за конфискованной недвижимости Блиновской - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Суд отклонил апелляцию в споре из-за конфискованной недвижимости Блиновской
Суд отклонил апелляцию в споре из-за конфискованной недвижимости Блиновской - 29.09.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил апелляцию в споре из-за конфискованной недвижимости Блиновской
Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ВТБ на определение арбитражного суда Москвы, отказавшегося по заявлению банка исключить из... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:59+0300
2026-09-29T18:05+0300
бизнес
финансы
россия
москва
московская область
подмосковье
елена блиновская
втб
росимущество
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ВТБ на определение арбитражного суда Москвы, отказавшегося по заявлению банка исключить из конкурсной массы Елены Блиновской недвижимость, находящуюся у него в залоге и в то же время конфискованную в рамках уголовного дела, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Банк просил исключить из конкурсной массы квартиру в столичном ЖК "Донской Олимп", а также земельный участок и дом в дачном поселке "Миллениум Парк". Кроме того, ВТБ просил произвести замену должника с Блиновской на Росимущество либо на соответствующие департаменты имущества Москвы и Подмосковья. Как пояснил банк, поскольку эта недвижимость была у Блиновской конфискована, права и обязанности залогодателя перешли от "королевы марафонов" к государственным органам. Суд первой инстанции, отказывая ВТБ, отметил, что его требование "носит преждевременный характер", поскольку до настоящего времени зарегистрированным в ЕГРН собственником имущества является Блиновская и право собственности к Росимуществу не перешло. Суд также указал, что российским законодательством "не предусмотрена возможность процессуального правопреемства на стороне должника в деле о его банкротстве, так как это противоречит целям и задачам процедуры банкротства". Как подчеркнул суд, в будущем "банк не лишен возможности обратиться с соответствующим требованием к новым собственникам имущества вне рамок дела о банкротстве, что и будет являться надлежащим способом защиты его прав". Ранее арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов Блиновской вытекающее из кредитного договора требование ВТБ в размере почти 269 миллионов рублей как обеспеченное залогом недвижимости. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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бизнес, финансы, россия, москва, московская область, подмосковье, елена блиновская, втб, росимущество
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Елена Блиновская, ВТБ, Росимущество
17:59 29.09.2026 (обновлено: 18:05 29.09.2026)
 
Суд отклонил апелляцию в споре из-за конфискованной недвижимости Блиновской

Суд отклонил апелляцию ВТБ в споре из-за конфискованной недвижимости Блиновской

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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ВТБ на определение арбитражного суда Москвы, отказавшегося по заявлению банка исключить из конкурсной массы Елены Блиновской недвижимость, находящуюся у него в залоге и в то же время конфискованную в рамках уголовного дела, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Банк просил исключить из конкурсной массы квартиру в столичном ЖК "Донской Олимп", а также земельный участок и дом в дачном поселке "Миллениум Парк". Кроме того, ВТБ просил произвести замену должника с Блиновской на Росимущество либо на соответствующие департаменты имущества Москвы и Подмосковья.
Как пояснил банк, поскольку эта недвижимость была у Блиновской конфискована, права и обязанности залогодателя перешли от "королевы марафонов" к государственным органам.
Суд первой инстанции, отказывая ВТБ, отметил, что его требование "носит преждевременный характер", поскольку до настоящего времени зарегистрированным в ЕГРН собственником имущества является Блиновская и право собственности к Росимуществу не перешло.
Суд также указал, что российским законодательством "не предусмотрена возможность процессуального правопреемства на стороне должника в деле о его банкротстве, так как это противоречит целям и задачам процедуры банкротства".
Как подчеркнул суд, в будущем "банк не лишен возможности обратиться с соответствующим требованием к новым собственникам имущества вне рамок дела о банкротстве, что и будет являться надлежащим способом защиты его прав".
Ранее арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов Блиновской вытекающее из кредитного договора требование ВТБ в размере почти 269 миллионов рублей как обеспеченное залогом недвижимости.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
 
БизнесФинансыРОССИЯМОСКВАМосковская областьПОДМОСКОВЬЕЕлена БлиновскаяВТБРосимущество
 
 
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