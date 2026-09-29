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В Техасе ввели режим ЧП из-за рекордных цен на дизельное топливо

В Техасе ввели режим ЧП из-за рекордных цен на дизельное топливо - 29.09.2026, ПРАЙМ

В Техасе ввели режим ЧП из-за рекордных цен на дизельное топливо

Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил режим чрезвычайного положения на всей территории штата на фоне рекордных цен на дизельное топливо и разрешил расширенное... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:16+0300

2026-09-29T13:16+0300

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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил режим чрезвычайного положения на всей территории штата на фоне рекордных цен на дизельное топливо и разрешил расширенное использование окрашенного дизтоплива на дорогах, сообщила его пресс-служба. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), цены на дизельное топливо в США начали резко расти в сентябре. Если год назад средняя стоимость дизтоплива в Техасе составляла 3,16 доллара за галлон (около 3,8 литра), то 19 сентября она достигла рекордных 5,97 доллара (около 132,6 рубля за литр). "Сельское хозяйство и грузовые перевозки Техаса зависят от дизельного топлива. Рекордные цены ставят под угрозу обе отрасли и увеличивают расходы каждой техасской семьи. Теперь фермеры и водители грузовиков смогут использовать окрашенное дизельное топливо на дорогах Техаса", - заявил губернатор. Окрашенное дизтопливо обычно используется в сельском хозяйстве и продается без налога на моторное топливо. Закон штата запрещает его использование на дорогах общего пользования, однако указ губернатора временно снимает эти ограничения и связанные с ними штрафы. Кроме того, указ разрешает увеличить до 95 тысяч фунтов (около 43 тонн) допустимую массу автомобилей, перевозящих топливо, сельскохозяйственную продукцию и древесину. Эбботт также попросил агентство по охране окружающей среды США временно отменить федеральные требования к дизельному топливу со сверхнизким содержанием серы и отдельные экологические нормы, действующие в 110 округах Техаса. По данным администрации губернатора, это позволит увеличить объем топлива, поступающего на заправки штата.

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