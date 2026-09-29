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Акционеры ТГК-1 рассмотрят допэмиссию акций по закрытой подписке

Акционеры ТГК-1 рассмотрят допэмиссию акций по закрытой подписке - 29.09.2026, ПРАЙМ

Акционеры ТГК-1 рассмотрят допэмиссию акций по закрытой подписке

Акционеры ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") 20 октября рассмотрят допэмиссию акций по закрытой подписке, которая практически удвоит уставный капитал... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:31+0300

2026-09-29T13:31+0300

2026-09-29T13:31+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Акционеры ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") 20 октября рассмотрят допэмиссию акций по закрытой подписке, которая практически удвоит уставный капитал компании, следует из материалов к собранию акционеров. "Увеличить уставный капитал ПАО "ТГК-1" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 3 548 139 589 139... штук номинальной стоимостью 0,01... рубля каждая на общую сумму 35 481 395 891... рубль 39 копеек", - говорится в проекте решений заочного голосования акционеров. Уставный капитал ТГК-1 на текущий момент составляет 38,5 миллиарда рублей и разделен на 3,9 триллиона + 3/7 обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Таким образом, уставный капитал компании вырастет почти в два раза. Выпущенные акции предлагается разместить по закрытой подписке среди "Газпром энергохолдинга", МОЭКа, "Газпром энергоремонта" и "ГЭХ Развитие территорий". Дополнительные акции могут оплачиваться акциями МОЭК и долей в уставном капитале "Петербургэнерго".

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акции, рынок, газпром, моэк