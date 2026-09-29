Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет по международным делам объяснил жизнеспособность экономики России - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/timofeev-873761891.html
Совет по международным делам объяснил жизнеспособность экономики России
Совет по международным делам объяснил жизнеспособность экономики России - 29.09.2026, ПРАЙМ
Совет по международным делам объяснил жизнеспособность экономики России
Российская экономика доказала свою жизнеспособность, столкнувшись с беспрецедентным давлением Запада, благодаря созданным за предыдущие годы мощным гибким... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T13:59+0300
2026-09-29T14:02+0300
россия
мировая экономика
запад
китай
индия
валдай
visa
mastercard
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873761891.jpg?1790679741
ИСТРА (Московская область), 29 сен - ПРАЙМ. Российская экономика доказала свою жизнеспособность, столкнувшись с беспрецедентным давлением Запада, благодаря созданным за предыдущие годы мощным гибким рыночным механизмам, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Мы уже, я бы сказал, не больше четырех лет, а больше 12 лет находимся в режиме экономики сопротивления. На ее острие. На страну оказывается беспрецедентное политическое и экономическое давление", - сказал он в ходе работе XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тем не менее, по его словам, страна продолжает уверенно идти вперед. "Потому что была проделана большая домашняя работа. За предыдущие годы в стране были созданы мощные рыночные механизмы", - подчеркнул Тимофеев. "До СВО была создана автономная финансовая инфраструктура, и когда у нас отключились Visa и Mastercard, ничего не произошло, потому что они автоматически переключились на автономную систему. У нас была создана национальная система платежных карт", - добавил гендиректор РСМД. Он напомнил, что важнейшим фактором распада Советского Союза стал именно финансовый кризис. "Мне кажется, сложно верифицировать эту гипотезу, но если бы наша экономика в 2022 году была советской, такой директивной, она бы рухнула", - предположил он. Тимофеев указал, что благодаря мобильности и гибкости российский бизнес сумел быстро перестроиться и переориентировать экспорт на Восток. "С Китаем торговый оборот был около 100 миллиардов долларов до СВО, сейчас четверть триллиона, с Индией - 10 миллиардов (долларов - ред.), сейчас 60. В несколько раз больше стал товарооборот с Турцией, с Ираном. Активно идут поиски новых рынков по всему миру", - перечислил он. На вопрос о дальнейшей траектории развития Тимофеев ответил: "Никаких признаков кризиса отечественной экономики не вижу".
запад
китай
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, запад, китай, индия, валдай, visa, mastercard
РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, КИТАЙ, ИНДИЯ, Валдай, Visa, Mastercard
13:59 29.09.2026 (обновлено: 14:02 29.09.2026)
 
Совет по международным делам объяснил жизнеспособность экономики России

Глава РСМД Тимофеев: российская экономика доказала свою жизнеспособность

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ИСТРА (Московская область), 29 сен - ПРАЙМ. Российская экономика доказала свою жизнеспособность, столкнувшись с беспрецедентным давлением Запада, благодаря созданным за предыдущие годы мощным гибким рыночным механизмам, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
"Мы уже, я бы сказал, не больше четырех лет, а больше 12 лет находимся в режиме экономики сопротивления. На ее острие. На страну оказывается беспрецедентное политическое и экономическое давление", - сказал он в ходе работе XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Тем не менее, по его словам, страна продолжает уверенно идти вперед. "Потому что была проделана большая домашняя работа. За предыдущие годы в стране были созданы мощные рыночные механизмы", - подчеркнул Тимофеев.
"До СВО была создана автономная финансовая инфраструктура, и когда у нас отключились Visa и Mastercard, ничего не произошло, потому что они автоматически переключились на автономную систему. У нас была создана национальная система платежных карт", - добавил гендиректор РСМД.
Он напомнил, что важнейшим фактором распада Советского Союза стал именно финансовый кризис. "Мне кажется, сложно верифицировать эту гипотезу, но если бы наша экономика в 2022 году была советской, такой директивной, она бы рухнула", - предположил он.
Тимофеев указал, что благодаря мобильности и гибкости российский бизнес сумел быстро перестроиться и переориентировать экспорт на Восток. "С Китаем торговый оборот был около 100 миллиардов долларов до СВО, сейчас четверть триллиона, с Индией - 10 миллиардов (долларов - ред.), сейчас 60. В несколько раз больше стал товарооборот с Турцией, с Ираном. Активно идут поиски новых рынков по всему миру", - перечислил он.
На вопрос о дальнейшей траектории развития Тимофеев ответил: "Никаких признаков кризиса отечественной экономики не вижу".
 
РОССИЯМировая экономикаЗАПАДКИТАЙИНДИЯВалдайVisaMastercard
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала