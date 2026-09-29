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Совет по международным делам объяснил жизнеспособность экономики России

Совет по международным делам объяснил жизнеспособность экономики России - 29.09.2026, ПРАЙМ

Совет по международным делам объяснил жизнеспособность экономики России

Российская экономика доказала свою жизнеспособность, столкнувшись с беспрецедентным давлением Запада, благодаря созданным за предыдущие годы мощным гибким... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:59+0300

2026-09-29T13:59+0300

2026-09-29T14:02+0300

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ИСТРА (Московская область), 29 сен - ПРАЙМ. Российская экономика доказала свою жизнеспособность, столкнувшись с беспрецедентным давлением Запада, благодаря созданным за предыдущие годы мощным гибким рыночным механизмам, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Мы уже, я бы сказал, не больше четырех лет, а больше 12 лет находимся в режиме экономики сопротивления. На ее острие. На страну оказывается беспрецедентное политическое и экономическое давление", - сказал он в ходе работе XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тем не менее, по его словам, страна продолжает уверенно идти вперед. "Потому что была проделана большая домашняя работа. За предыдущие годы в стране были созданы мощные рыночные механизмы", - подчеркнул Тимофеев. "До СВО была создана автономная финансовая инфраструктура, и когда у нас отключились Visa и Mastercard, ничего не произошло, потому что они автоматически переключились на автономную систему. У нас была создана национальная система платежных карт", - добавил гендиректор РСМД. Он напомнил, что важнейшим фактором распада Советского Союза стал именно финансовый кризис. "Мне кажется, сложно верифицировать эту гипотезу, но если бы наша экономика в 2022 году была советской, такой директивной, она бы рухнула", - предположил он. Тимофеев указал, что благодаря мобильности и гибкости российский бизнес сумел быстро перестроиться и переориентировать экспорт на Восток. "С Китаем торговый оборот был около 100 миллиардов долларов до СВО, сейчас четверть триллиона, с Индией - 10 миллиардов (долларов - ред.), сейчас 60. В несколько раз больше стал товарооборот с Турцией, с Ираном. Активно идут поиски новых рынков по всему миру", - перечислил он. На вопрос о дальнейшей траектории развития Тимофеев ответил: "Никаких признаков кризиса отечественной экономики не вижу".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, запад, китай, индия, валдай, visa, mastercard