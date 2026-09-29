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Товарооборот России и стран БРИКС по легпрому за четыре года вырос на 25%
Товарооборот России и стран БРИКС по легпрому за четыре года вырос на 25% - 29.09.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и стран БРИКС по легпрому за четыре года вырос на 25%
Товарооборот России со странами БРИКС в сфере легкой промышленности за последние четыре года вырос на 25% и достиг 9,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T16:46+0300
2026-09-29T16:46+0300
2026-09-29T16:53+0300
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антон алиханов
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами БРИКС в сфере легкой промышленности за последние четыре года вырос на 25% и достиг 9,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минпромторга России со ссылкой на министра Антона Алиханова. Алиханов во вторник принял участие в работе саммита моды БРИКС+, проходящего 28-30 сентября в московском Зарядье. "Говоря о внешнем контуре, министр отметил, что товарооборот по продукции легпрома между странами БРИКС за четыре года вырос на четверть, до 9,6 миллиарда долларов. США. Среди основных покупателей экспорта – Китай, Иран и Индия. Отмечается тренд на взаимопроникновение культур через модные бренды", - говорится в сообщении. Алиханов добавил, что есть еще много возможностей сделать взаимодействие в периметре БРИКС более тесным. "Нам необходимо совместно работать над сокращением издержек в производстве продукции легпрома через модернизацию оборудования и автоматизацию мелкосерийного производства, создавать кластеры и интегрированные цепочки поставок сырья в рамках нашего объединения, продолжать диверсификацию продуктовых линеек и рынков сбыта, развивать конкуренцию и наполнять глобальный рынок качественным и инновационным продуктом", – заключил министр.
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бизнес, россия, сша, китай, иран, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, США, КИТАЙ, ИРАН, Антон Алиханов, Минпромторг
Товарооборот России и стран БРИКС по легпрому за четыре года вырос на 25%
Товарооборот России с БРИКС в сфере легкой промышленности за четыре года вырос на 25%
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами БРИКС в сфере легкой промышленности за последние четыре года вырос на 25% и достиг 9,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минпромторга России со ссылкой на министра Антона Алиханова.
Алиханов во вторник принял участие в работе саммита моды БРИКС+, проходящего 28-30 сентября в московском Зарядье.
"Говоря о внешнем контуре, министр отметил, что товарооборот по продукции легпрома между странами БРИКС за четыре года вырос на четверть, до 9,6 миллиарда долларов. США. Среди основных покупателей экспорта – Китай, Иран и Индия. Отмечается тренд на взаимопроникновение культур через модные бренды", - говорится в сообщении.
Алиханов добавил, что есть еще много возможностей сделать взаимодействие в периметре БРИКС более тесным.
"Нам необходимо совместно работать над сокращением издержек в производстве продукции легпрома через модернизацию оборудования и автоматизацию мелкосерийного производства, создавать кластеры и интегрированные цепочки поставок сырья в рамках нашего объединения, продолжать диверсификацию продуктовых линеек и рынков сбыта, развивать конкуренцию и наполнять глобальный рынок качественным и инновационным продуктом", – заключил министр.