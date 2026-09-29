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Трамп хочет улучшить отношения с Россией, пишут СМИ - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп хочет улучшить отношения с Россией, пишут СМИ
Трамп хочет улучшить отношения с Россией, пишут СМИ - 29.09.2026, ПРАЙМ
Трамп хочет улучшить отношения с Россией, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться улучшения отношений с Москвой путем смягчения санкций против российской экономики, пишет журнал The Atlantic. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T16:43+0300
2026-09-29T16:43+0300
мировая экономика
россия
сша
москва
вашингтон
дональд трамп
кирилл дмитриев
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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен добиваться улучшения отношений с Москвой путем смягчения санкций против российской экономики, пишет журнал The Atlantic. "План предполагает взаимную сделку: Кремль освободит некоторых политических заключенных, а Соединенные Штаты в ответ смягчат санкции против российской экономики. Трамп одобрил эту инициативу... Его посланники негласно ищут способы ослабить американские санкции и наладить деловые отношения с Москвой", - говорится в публикации. По информации издания, стратегия освобождения политзаключенных в обмен на смягчение санкций пока находится на ранней стадии. План направлен на возвращение России в мировую экономику, расширение диалога между Москвой и Вашингтоном за рамки украинского конфликта, а также создание возможностей для заключения выгодных для США сделок с Россией в сфере энергетики и сырьевых ресурсов, говорится в материале. Такую стратегию Трампу предложил его посланник по Восточной Европе Джон Коул, сообщили источники. По их словам, ранее Коул уже применял аналогичный подход в Белоруссии. Ранее в Белом доме сообщили РИА Новости, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на встрече с американскими чиновниками обсудил возможные совместные энергетические проекты после завершения конфликта на Украине.
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мировая экономика, россия, сша, москва, вашингтон, дональд трамп, кирилл дмитриев
Мировая экономика, РОССИЯ, США, МОСКВА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев
16:43 29.09.2026
 
Трамп хочет улучшить отношения с Россией, пишут СМИ

The Atlantic: Трамп намерен улучшить отношения с Россией путем смягчения санкций

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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен добиваться улучшения отношений с Москвой путем смягчения санкций против российской экономики, пишет журнал The Atlantic.
"План предполагает взаимную сделку: Кремль освободит некоторых политических заключенных, а Соединенные Штаты в ответ смягчат санкции против российской экономики. Трамп одобрил эту инициативу... Его посланники негласно ищут способы ослабить американские санкции и наладить деловые отношения с Москвой", - говорится в публикации.
По информации издания, стратегия освобождения политзаключенных в обмен на смягчение санкций пока находится на ранней стадии. План направлен на возвращение России в мировую экономику, расширение диалога между Москвой и Вашингтоном за рамки украинского конфликта, а также создание возможностей для заключения выгодных для США сделок с Россией в сфере энергетики и сырьевых ресурсов, говорится в материале.
Такую стратегию Трампу предложил его посланник по Восточной Европе Джон Коул, сообщили источники. По их словам, ранее Коул уже применял аналогичный подход в Белоруссии.
Ранее в Белом доме сообщили РИА Новости, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на встрече с американскими чиновниками обсудил возможные совместные энергетические проекты после завершения конфликта на Украине.
 
Мировая экономикаРОССИЯСШАМОСКВАВАШИНГТОНДональд ТрампКирилл Дмитриев
 
 
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