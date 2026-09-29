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Трамп заявил, что США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере ИИ
Трамп заявил, что США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере ИИ - 29.09.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере ИИ
США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере искусственного интеллекта, в которой будет только победитель и проигравший, заявил во вторник президент Штатов... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T18:30+0300
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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере искусственного интеллекта, в которой будет только победитель и проигравший, заявил во вторник президент Штатов Дональд Трамп. "Сейчас мы выигрываем у Китая и у всех остальных, и я хочу, чтобы это сохранилось", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Он выразил уверенность в том, что в этой гонке не может быть того, кто стал вторым. "Вы будете победителем или проигравшим, и, возможно, вы не займете второе место", - добавил американский лидер. Ранее в Белом доме заявили, что США и Китай достигли договоренности о создании канала связи для обсуждения инцидентов, связанных с ИИ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на это сообщил, что Пекин готов вести диалог и поддерживать взаимодействие с Вашингтоном по данному вопросу.
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технологии, мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, белый дом, мид кнр, мид китая
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп, Белый дом, МИД КНР, МИД Китая
Трамп заявил, что США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере ИИ
Трамп: США и КНР ведут гонку за лидерство в ИИ, где будет только победитель и проигравший
ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере искусственного интеллекта, в которой будет только победитель и проигравший, заявил во вторник президент Штатов Дональд Трамп.
"Сейчас мы выигрываем у Китая и у всех остальных, и я хочу, чтобы это сохранилось", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Он выразил уверенность в том, что в этой гонке не может быть того, кто стал вторым.
"Вы будете победителем или проигравшим, и, возможно, вы не займете второе место", - добавил американский лидер.
Ранее в Белом доме заявили, что США и Китай достигли договоренности о создании канала связи для обсуждения инцидентов, связанных с ИИ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на это сообщил, что Пекин готов вести диалог и поддерживать взаимодействие с Вашингтоном по данному вопросу.