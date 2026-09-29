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Трамп заявил, что США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере ИИ - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере ИИ
Трамп заявил, что США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере ИИ - 29.09.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере ИИ
США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере искусственного интеллекта, в которой будет только победитель и проигравший, заявил во вторник президент Штатов... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T18:30+0300
2026-09-29T18:33+0300
технологии
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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере искусственного интеллекта, в которой будет только победитель и проигравший, заявил во вторник президент Штатов Дональд Трамп. "Сейчас мы выигрываем у Китая и у всех остальных, и я хочу, чтобы это сохранилось", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Он выразил уверенность в том, что в этой гонке не может быть того, кто стал вторым. "Вы будете победителем или проигравшим, и, возможно, вы не займете второе место", - добавил американский лидер. Ранее в Белом доме заявили, что США и Китай достигли договоренности о создании канала связи для обсуждения инцидентов, связанных с ИИ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на это сообщил, что Пекин готов вести диалог и поддерживать взаимодействие с Вашингтоном по данному вопросу.
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технологии, мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, белый дом, мид кнр, мид китая
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп, Белый дом, МИД КНР, МИД Китая
18:30 29.09.2026 (обновлено: 18:33 29.09.2026)
 
Трамп заявил, что США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере ИИ

Трамп: США и КНР ведут гонку за лидерство в ИИ, где будет только победитель и проигравший

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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере искусственного интеллекта, в которой будет только победитель и проигравший, заявил во вторник президент Штатов Дональд Трамп.
"Сейчас мы выигрываем у Китая и у всех остальных, и я хочу, чтобы это сохранилось", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Он выразил уверенность в том, что в этой гонке не может быть того, кто стал вторым.
"Вы будете победителем или проигравшим, и, возможно, вы не займете второе место", - добавил американский лидер.
Ранее в Белом доме заявили, что США и Китай достигли договоренности о создании канала связи для обсуждения инцидентов, связанных с ИИ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на это сообщил, что Пекин готов вести диалог и поддерживать взаимодействие с Вашингтоном по данному вопросу.
 
ТехнологииМировая экономикаКИТАЙСШАКНРДональд ТрампБелый домМИД КНРМИД Китая
 
 
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