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Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США
Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США - 29.09.2026, ПРАЙМ
Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единого портала для государственных услуг США, трансляцию подписания указа вел Белый дом. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:52+0300
2026-09-29T19:52+0300
2026-09-29T19:52+0300
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единого портала для государственных услуг США, трансляцию подписания указа вел Белый дом.
"Настоящий указ предписывает создать America.gov в качестве единого цифрового портала федерального правительства для всех находящихся в США лиц, обращающихся за информацией или услугами федеральных органов власти", - говорится в заявлении.
В администрации уточнили, что на новом портале американских госуслуг пользователи смогут авторизоваться, получать ответы на вопросы и оформлять необходимые запросы без перехода на сайты разных федеральных ведомств.
Исключение составят услуги по подаче налоговых деклараций, а также услуги военных и разведывательных ведомств. Теперь в течение 90 дней власти США должны разработать порядок запуска America.gov, после чего федеральные ведомства должны подключить к порталу свои онлайн-сервисы и обеспечить защиту персональных данных пользователей.
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технологии, сша, дональд трамп
Технологии, США, Дональд Трамп
Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США
Трамп подписал указ о создании единого портала для госуслуг США
ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единого портала для государственных услуг США, трансляцию подписания указа вел Белый дом.
"Настоящий указ предписывает создать America.gov в качестве единого цифрового портала федерального правительства для всех находящихся в США лиц, обращающихся за информацией или услугами федеральных органов власти", - говорится в заявлении.
В администрации уточнили, что на новом портале американских госуслуг пользователи смогут авторизоваться, получать ответы на вопросы и оформлять необходимые запросы без перехода на сайты разных федеральных ведомств.
Исключение составят услуги по подаче налоговых деклараций, а также услуги военных и разведывательных ведомств. Теперь в течение 90 дней власти США должны разработать порядок запуска America.gov, после чего федеральные ведомства должны подключить к порталу свои онлайн-сервисы и обеспечить защиту персональных данных пользователей.