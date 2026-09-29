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Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США

Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США - 29.09.2026, ПРАЙМ

Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единого портала для государственных услуг США, трансляцию подписания указа вел Белый дом. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T19:52+0300

2026-09-29T19:52+0300

2026-09-29T19:52+0300

технологии

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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единого портала для государственных услуг США, трансляцию подписания указа вел Белый дом. "Настоящий указ предписывает создать America.gov в качестве единого цифрового портала федерального правительства для всех находящихся в США лиц, обращающихся за информацией или услугами федеральных органов власти", - говорится в заявлении. В администрации уточнили, что на новом портале американских госуслуг пользователи смогут авторизоваться, получать ответы на вопросы и оформлять необходимые запросы без перехода на сайты разных федеральных ведомств. Исключение составят услуги по подаче налоговых деклараций, а также услуги военных и разведывательных ведомств. Теперь в течение 90 дней власти США должны разработать порядок запуска America.gov, после чего федеральные ведомства должны подключить к порталу свои онлайн-сервисы и обеспечить защиту персональных данных пользователей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, сша, дональд трамп