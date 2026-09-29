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ЦБ упростил кредитование проектов по защите критической инфраструктуры - 29.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ упростил кредитование проектов по защите критической инфраструктуры
ЦБ упростил кредитование проектов по защите критической инфраструктуры - 29.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ упростил кредитование проектов по защите критической инфраструктуры
ЦБ РФ упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры, установив понижающие коэффициенты при расчете риска по таким ссудам, сообщил | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T18:38+0300
2026-09-29T18:38+0300
финансы
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры, установив понижающие коэффициенты при расчете риска по таким ссудам, сообщил регулятор."Банки смогут экономить капитал при кредитовании проектов по защите объектов критической инфраструктуры. Совет директоров Банка России 29 сентября 2026 года разрешил банкам применять понижающие коэффициенты при расчете величины кредитного риска по ссудам, выдаваемым на финансирование проектов по обеспечению защиты объектов критической инфраструктуры от угроз воздушного нападения", - говорится в сообщении.Понижающие коэффициенты установлены в размере 30% для заемщиков инвесткласса и 50% для иных заемщиков.Решение распространяется на заемщиков - юридических лиц, а также регионы и муниципалитеты и будет действовать с момента публикации до 31 декабря включительно.Также разрешено не применять макропруденциальные надбавки по таким кредитным требованиям, отмечает регулятор.Банки смогут экономить капитал при кредитовании таких проектов в пределах лимита, предусмотренного для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ). Свободных лимитов по этим направлениям достаточно для льготного финансирования как проектов ТС и САЭ, так и мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры, поясняют в ЦБ."Данные меры расширят для банков потенциал кредитования проектов по защите критической инфраструктуры. В свою очередь, реализация таких проектов будет способствовать ограничению кредитных рисков заемщиков и рисков для финансовой стабильности, связанных с нарушением бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры", - также говорится в сообщении.В дальнейшем указанные меры могут быть включены в постоянное регулирование, подытожили в Банке России.
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финансы, банки, россия, банк россии, кредиты
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России, кредиты
18:38 29.09.2026
 
ЦБ упростил кредитование проектов по защите критической инфраструктуры

ЦБ упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры, установив понижающие коэффициенты при расчете риска по таким ссудам, сообщил регулятор.
"Банки смогут экономить капитал при кредитовании проектов по защите объектов критической инфраструктуры. Совет директоров Банка России 29 сентября 2026 года разрешил банкам применять понижающие коэффициенты при расчете величины кредитного риска по ссудам, выдаваемым на финансирование проектов по обеспечению защиты объектов критической инфраструктуры от угроз воздушного нападения", - говорится в сообщении.
Понижающие коэффициенты установлены в размере 30% для заемщиков инвесткласса и 50% для иных заемщиков.
Решение распространяется на заемщиков - юридических лиц, а также регионы и муниципалитеты и будет действовать с момента публикации до 31 декабря включительно.
Также разрешено не применять макропруденциальные надбавки по таким кредитным требованиям, отмечает регулятор.
Банки смогут экономить капитал при кредитовании таких проектов в пределах лимита, предусмотренного для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ). Свободных лимитов по этим направлениям достаточно для льготного финансирования как проектов ТС и САЭ, так и мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры, поясняют в ЦБ.
"Данные меры расширят для банков потенциал кредитования проектов по защите критической инфраструктуры. В свою очередь, реализация таких проектов будет способствовать ограничению кредитных рисков заемщиков и рисков для финансовой стабильности, связанных с нарушением бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры", - также говорится в сообщении.
В дальнейшем указанные меры могут быть включены в постоянное регулирование, подытожили в Банке России.
 
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