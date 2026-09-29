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Тремасов назвал основной сигнал по снижению ключевой ставки

Тремасов назвал основной сигнал по снижению ключевой ставки - 29.09.2026, ПРАЙМ

Тремасов назвал основной сигнал по снижению ключевой ставки

Нарастание инфляционного давления именно в устойчивых компонентах и повышение оценки по инфляции до 5-6% - это основной сигнал, который заставил Банк России в... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T12:29+0300

2026-09-29T12:29+0300

2026-09-29T12:29+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Нарастание инфляционного давления именно в устойчивых компонентах и повышение оценки по инфляции до 5-6% - это основной сигнал, который заставил Банк России в сентябре действовать более осторожно в вопросе ключевой ставки и взять паузу в ее снижении, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. ЦБ РФ на заседании 11 сентября впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял в середине прошлого года и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку. "В части как раз устойчивых компонентов в начале лета, в июне, картина оставалась весьма сдержанной. А вот в июле, в августе мы уже увидели, что инфляционное давление именно в устойчивых компонентах инфляции начинает нарастать. Вот я уже говорил, что мы повысили оценку до 5-6%. И вот это как раз один из основных сигналов, который заставил нас действовать более осторожно, взять паузу", - сказал Тремасов журналистам в кулуарах мероприятия "Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России". По его словам, также на сохранение ставки повлиял и рост инфляционных ожиданий. "Вы видели, какой там летом произошел скачок в инфляционных ожиданиях и населения, и бизнеса. Повышенный уровень инфляционных ожиданий - это то, что может влиять на устойчивость инфляционных процессов, препятствовать возвращению инфляции к цели", - добавил советник главы регулятора. "Поэтому, да, рост устойчивой инфляции, рост инфляционных ожиданий - это то, что заставило нас действовать более аккуратно", - повторил он. Также Тремасов отметил, что при нынешнем уровне ключевой ставки в ЦБ видят, что и кредит и денежный агрегат растут. "Все растет теми темпами, которые пока превышают наш прогноз… Особенно бодро растет в последние месяцы корпоративный кредит. И, в общем-то, это заставляет задуматься о том, насколько действительно нынешние денежно-кредитные условия можно назвать жесткими", - заключил он.

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финансы, россия, банк россии