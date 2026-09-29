Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Центробанки ОАЭ и Египта продлили соглашение о валютном свопе - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/tsentrobanki-873783017.html
Центробанки ОАЭ и Египта продлили соглашение о валютном свопе
Центробанки ОАЭ и Египта продлили соглашение о валютном свопе - 29.09.2026, ПРАЙМ
Центробанки ОАЭ и Египта продлили соглашение о валютном свопе
Центральные банки ОАЭ и Египта договорились о продлении соглашения о валютном свопе в объеме 5 миллиардов дирхамов ОАЭ (1,36 миллиарда долларов), сообщается в... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T20:31+0300
2026-09-29T20:31+0300
финансы
банки
оаэ
египет
абу-даби
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873783017.jpg?1790703095
ДУБАЙ, 29 сен - ПРАЙМ. Центральные банки ОАЭ и Египта договорились о продлении соглашения о валютном свопе в объеме 5 миллиардов дирхамов ОАЭ (1,36 миллиарда долларов), сообщается в заявлении эмиратского Центробанка. "При номинальной стоимости 5 миллиардов дирхамов ОАЭ, эквивалентной 69 миллиардам египетских фунтов, соглашение действует в течение пяти лет и подчеркивает приверженность обоих центральных банков поощрению двусторонней торговли, углублению финансового сотрудничества и поддержке экономического развития обеих стран", - отмечается в заявлении эмиратского ЦБ. Церемония подписания соглашения главами центробанков обеих стран состоялась в Абу-Даби. Первоначальное соглашение о валютном свопе между ОАЭ и Египтом было подписано в сентябре 2023 года.
оаэ
египет
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, оаэ, египет, абу-даби
Финансы, Банки, ОАЭ, ЕГИПЕТ, Абу-Даби
20:31 29.09.2026
 
Центробанки ОАЭ и Египта продлили соглашение о валютном свопе

ЦБ ОАЭ и Египта продлили соглашение о валютном свопе на 1,36 миллиарда долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДУБАЙ, 29 сен - ПРАЙМ. Центральные банки ОАЭ и Египта договорились о продлении соглашения о валютном свопе в объеме 5 миллиардов дирхамов ОАЭ (1,36 миллиарда долларов), сообщается в заявлении эмиратского Центробанка.
"При номинальной стоимости 5 миллиардов дирхамов ОАЭ, эквивалентной 69 миллиардам египетских фунтов, соглашение действует в течение пяти лет и подчеркивает приверженность обоих центральных банков поощрению двусторонней торговли, углублению финансового сотрудничества и поддержке экономического развития обеих стран", - отмечается в заявлении эмиратского ЦБ.
Церемония подписания соглашения главами центробанков обеих стран состоялась в Абу-Даби.
Первоначальное соглашение о валютном свопе между ОАЭ и Египтом было подписано в сентябре 2023 года.
 
ФинансыБанкиОАЭЕГИПЕТАбу-Даби
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала