https://1prime.ru/20260929/tsentrobanki-873783017.html

Центробанки ОАЭ и Египта продлили соглашение о валютном свопе

Центробанки ОАЭ и Египта продлили соглашение о валютном свопе - 29.09.2026, ПРАЙМ

Центробанки ОАЭ и Египта продлили соглашение о валютном свопе

Центральные банки ОАЭ и Египта договорились о продлении соглашения о валютном свопе в объеме 5 миллиардов дирхамов ОАЭ (1,36 миллиарда долларов), сообщается в... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T20:31+0300

2026-09-29T20:31+0300

2026-09-29T20:31+0300

финансы

банки

оаэ

египет

абу-даби

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873783017.jpg?1790703095

ДУБАЙ, 29 сен - ПРАЙМ. Центральные банки ОАЭ и Египта договорились о продлении соглашения о валютном свопе в объеме 5 миллиардов дирхамов ОАЭ (1,36 миллиарда долларов), сообщается в заявлении эмиратского Центробанка. "При номинальной стоимости 5 миллиардов дирхамов ОАЭ, эквивалентной 69 миллиардам египетских фунтов, соглашение действует в течение пяти лет и подчеркивает приверженность обоих центральных банков поощрению двусторонней торговли, углублению финансового сотрудничества и поддержке экономического развития обеих стран", - отмечается в заявлении эмиратского ЦБ. Церемония подписания соглашения главами центробанков обеих стран состоялась в Абу-Даби. Первоначальное соглашение о валютном свопе между ОАЭ и Египтом было подписано в сентябре 2023 года.

оаэ

египет

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, оаэ, египет, абу-даби