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Центробанки ОАЭ и Египта продлили соглашение о валютном свопе
Центробанки ОАЭ и Египта продлили соглашение о валютном свопе - 29.09.2026, ПРАЙМ
Центробанки ОАЭ и Египта продлили соглашение о валютном свопе
Центральные банки ОАЭ и Египта договорились о продлении соглашения о валютном свопе в объеме 5 миллиардов дирхамов ОАЭ (1,36 миллиарда долларов), сообщается в... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T20:31+0300
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финансы
банки
оаэ
египет
абу-даби
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ДУБАЙ, 29 сен - ПРАЙМ. Центральные банки ОАЭ и Египта договорились о продлении соглашения о валютном свопе в объеме 5 миллиардов дирхамов ОАЭ (1,36 миллиарда долларов), сообщается в заявлении эмиратского Центробанка.
"При номинальной стоимости 5 миллиардов дирхамов ОАЭ, эквивалентной 69 миллиардам египетских фунтов, соглашение действует в течение пяти лет и подчеркивает приверженность обоих центральных банков поощрению двусторонней торговли, углублению финансового сотрудничества и поддержке экономического развития обеих стран", - отмечается в заявлении эмиратского ЦБ.
Церемония подписания соглашения главами центробанков обеих стран состоялась в Абу-Даби.
Первоначальное соглашение о валютном свопе между ОАЭ и Египтом было подписано в сентябре 2023 года.
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финансы, банки, оаэ, египет, абу-даби
Финансы, Банки, ОАЭ, ЕГИПЕТ, Абу-Даби
Центробанки ОАЭ и Египта продлили соглашение о валютном свопе
ЦБ ОАЭ и Египта продлили соглашение о валютном свопе на 1,36 миллиарда долларов
ДУБАЙ, 29 сен - ПРАЙМ. Центральные банки ОАЭ и Египта договорились о продлении соглашения о валютном свопе в объеме 5 миллиардов дирхамов ОАЭ (1,36 миллиарда долларов), сообщается в заявлении эмиратского Центробанка.
"При номинальной стоимости 5 миллиардов дирхамов ОАЭ, эквивалентной 69 миллиардам египетских фунтов, соглашение действует в течение пяти лет и подчеркивает приверженность обоих центральных банков поощрению двусторонней торговли, углублению финансового сотрудничества и поддержке экономического развития обеих стран", - отмечается в заявлении эмиратского ЦБ.
Церемония подписания соглашения главами центробанков обеих стран состоялась в Абу-Даби.
Первоначальное соглашение о валютном свопе между ОАЭ и Египтом было подписано в сентябре 2023 года.