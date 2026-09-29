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Биржевые цены на газ в Европе ускоряют падение
Биржевые цены на газ в Европе ускоряют падение - 29.09.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе ускоряют падение
Биржевые цены на газ в Европе после незначительного снижения в начале торгов ускоряют падение - до 4%, или до 827 долларов за тысячу кубометров, следует из... | 29.09.2026, ПРАЙМ
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торги
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после незначительного снижения в начале торгов ускоряют падение - до 4%, или до 827 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 842,2 доллара (-2,5%), по состоянию на 9.07 мск показатель составлял 854,7 доллара (-1,1%), а на 14.00 мск - 826,7 доллара (-4,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 864 долларов за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.
В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в минувший понедельник, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров.
В конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ.
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газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
Биржевые цены на газ в Европе ускоряют падение
ICE: биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 827 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после незначительного снижения в начале торгов ускоряют падение - до 4%, или до 827 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 842,2 доллара (-2,5%), по состоянию на 9.07 мск показатель составлял 854,7 доллара (-1,1%), а на 14.00 мск - 826,7 доллара (-4,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 864 долларов за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.
В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в минувший понедельник, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров.
В конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ.