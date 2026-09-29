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Цивилев посетит ряд африканских стран с рабочим визитом

Цивилев посетит ряд африканских стран с рабочим визитом - 29.09.2026, ПРАЙМ

Цивилев посетит ряд африканских стран с рабочим визитом

Министр энергетики России Сергей Цивилев посетит ряд африканским стран с рабочим визитом, говорится в сообщении Минэнерго РФ. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:04+0300

2026-09-29T13:04+0300

2026-09-29T13:04+0300

россия

цар

сергей цивилев

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев посетит ряд африканским стран с рабочим визитом, говорится в сообщении Минэнерго РФ. "Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев совершит рабочую поездку в несколько африканских стран", - говорится в сообщении. Как уточняется, первой страной визита станет Центральноафриканская Республика (ЦАР), в ходе которого глава Минэнерго РФ проведет серию официальных встреч и примет участие в первом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) между Россией и ЦАР. В министерстве отметили, что в состав делегации также войдут представители бизнеса и государственных ведомств. Цивилев был назначен сопредседателем межправкомиссии с ЦАР в июле текущего года.

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россия, цар, сергей цивилев