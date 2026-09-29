https://1prime.ru/20260929/tsivilev-873759406.html
Цивилев посетит ряд африканских стран с рабочим визитом
Цивилев посетит ряд африканских стран с рабочим визитом - 29.09.2026, ПРАЙМ
Цивилев посетит ряд африканских стран с рабочим визитом
Министр энергетики России Сергей Цивилев посетит ряд африканским стран с рабочим визитом, говорится в сообщении Минэнерго РФ. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T13:04+0300
2026-09-29T13:04+0300
2026-09-29T13:04+0300
россия
цар
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873759406.jpg?1790676283
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев посетит ряд африканским стран с рабочим визитом, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
"Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев совершит рабочую поездку в несколько африканских стран", - говорится в сообщении.
Как уточняется, первой страной визита станет Центральноафриканская Республика (ЦАР), в ходе которого глава Минэнерго РФ проведет серию официальных встреч и примет участие в первом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) между Россией и ЦАР.
В министерстве отметили, что в состав делегации также войдут представители бизнеса и государственных ведомств.
Цивилев был назначен сопредседателем межправкомиссии с ЦАР в июле текущего года.
цар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цар, сергей цивилев
РОССИЯ, ЦАР, Сергей Цивилев
Цивилев посетит ряд африканских стран с рабочим визитом
Глава Минэнерго Цивилев посетит ряд африканских стран с рабочим визитом
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев посетит ряд африканским стран с рабочим визитом, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
"Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев совершит рабочую поездку в несколько африканских стран", - говорится в сообщении.
Как уточняется, первой страной визита станет Центральноафриканская Республика (ЦАР), в ходе которого глава Минэнерго РФ проведет серию официальных встреч и примет участие в первом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) между Россией и ЦАР.
В министерстве отметили, что в состав делегации также войдут представители бизнеса и государственных ведомств.
Цивилев был назначен сопредседателем межправкомиссии с ЦАР в июле текущего года.