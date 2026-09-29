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"Независимо от положения": виновные в обвале рынка Турции ответят

"Независимо от положения": виновные в обвале рынка Турции ответят - 29.09.2026, ПРАЙМ

"Независимо от положения": виновные в обвале рынка Турции ответят

Ответственные за действия, нанесшие ущерб правам граждан и нарушившие нормальную работу рынков капитала Турции, будут привлечены к ответственности независимо от | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T22:11+0300

2026-09-29T22:11+0300

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АНКАРА, 29 сен - ПРАЙМ. Ответственные за действия, нанесшие ущерб правам граждан и нарушившие нормальную работу рынков капитала Турции, будут привлечены к ответственности независимо от занимаемого положения, заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран. Ранее в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта прошлого года. Поводом стали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых была сосредоточена в низколиквидных акциях. При массовом выводе средств управляющим пришлось продавать более ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок. "Те, кто несет ответственность, независимо от их положения, предстанут перед законом", - написал Дуран в соцсети X. По его словам, соответствующие государственные учреждения одновременно проводят расследования и процедуры ликвидации фондов, а также принимают меры для защиты прав инвесторов и укрепления безопасного, прозрачного и стабильного функционирования рынков капитала. Дуран отметил, что, согласно официальным заявлениям, возникшая проблема затрагивает ограниченную часть рынка фондов и не создает риска для финансовой системы Турции в целом. При этом, по его словам, защита финансовой стабильности и последовательное проведение юридического процесса являются взаимодополняющими задачами. Глава управления также сообщил, что государственные органы принимают необходимые меры против рисков ликвидности и распространения проблем на другие сегменты рынка, одновременно продолжая расследование операций, способных нарушать рыночные правила. Он подчеркнул, что одной из главных задач властей является защита сбережений граждан и их законных прав, а процедуры ликвидации фондов и выплат инвесторам должны завершиться справедливо, надлежащим образом и в максимально короткие сроки. Дуран также сообщил, что созданный под руководством вице-президента Турции Совет по координации фондов будет координировать ликвидационный процесс с учетом законных интересов инвесторов и общественных интересов. По его словам, власти намерены не только урегулировать нынешнюю ситуацию, но и усилить административные и правовые механизмы контроля, чтобы аналогичные проблемы не повторялись в будущем. Дуран подчеркнул, что в работе участвуют Совет по финансовой стабильности, Совет по рынкам капитала Турции, экономический блок правительства, судебные органы и другие профильные учреждения. Он отметил, что их деятельность охватывает защиту прав инвесторов и выявление незаконных операций. "Попытки перевести обсуждение ситуации в плоскость политических споров не должны влиять на работу правоохранительных и финансовых органов. По его словам, ключевыми принципами процесса должны оставаться законность, прозрачность и защита прав граждан", - заключил он. Прокуратура Стамбула проводит расследование в связи с операциями на рынке капитала. Новая группа арестов стала очередным этапом масштабного расследования, которое в последние недели привело к задержаниям и арестам ряда руководителей инвестиционных и управляющих компаний. По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов.

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мировая экономика, турция, стамбул, bist 100