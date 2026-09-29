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Индийская компания построит в Азербайджане завод упаковочных материалов - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Индийская компания построит в Азербайджане завод упаковочных материалов
Индийская компания построит в Азербайджане завод упаковочных материалов - 29.09.2026, ПРАЙМ
Индийская компания построит в Азербайджане завод упаковочных материалов
Индийская компания Uflex намерена построить в поселке Алят вблизи Баку завод упаковочных материалов стоимостью почти 120 миллионов долларов, сообщила... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T18:42+0300
2026-09-29T18:45+0300
промышленность
бизнес
баку
азербайджан
индия
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БАКУ, 29 сен - ПРАЙМ. Индийская компания Uflex намерена построить в поселке Алят вблизи Баку завод упаковочных материалов стоимостью почти 120 миллионов долларов, сообщила пресс-служба азербайджанского министерства экономики. "В рамках сотрудничества Фонда развития бизнеса Азербайджана с индийской международной компанией Uflex Limited, специализирующейся на производстве упаковки, планируется создание нового производственного предприятия. Проект будет реализован через компанию Flex Middle East FZE, управляющую международными активами Uflex Limited. Производственный проект стоимостью 117,7 миллиона долларов будет реализован в поселке Алят (вблизи Баку - ред.)", - говорится в сообщении. По данным минэкономики, с этой целью подписано соглашение о совместном участии между фондом, Flex Middle East FZE и азербайджано-узбекской инвестиционной компанией. "Для его реализации создана компания Flex Films AZB AFEZCO, а под строительство предприятия в СЭЗ выделен земельный участок площадью 4,7 га. Предприятие будет обладать годовой производственной мощностью 60 тысяч тонн. Реализация проекта будет способствовать развитию ненефтегазового сектора Азербайджана", - отмечает министерство экономики страны. Uflex Limited - международная компания, основанная в Индии в 1985 году. Компания специализируется на производстве упаковочных пленок, упаковочных материалов и связанной с ними продукции и технологий. Uflex экспортирует свою продукцию более чем в 150 стран и обладает международно стандартизированными производственными предприятиями в 9 государствах, в том числе и в России.
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промышленность, бизнес, баку, азербайджан, индия
Промышленность, Бизнес, Баку, АЗЕРБАЙДЖАН, ИНДИЯ
18:42 29.09.2026 (обновлено: 18:45 29.09.2026)
 
Индийская компания построит в Азербайджане завод упаковочных материалов

Индийская Uflex построит вблизи Баку завод упаковочных материалов за 120 млн долларов

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БАКУ, 29 сен - ПРАЙМ. Индийская компания Uflex намерена построить в поселке Алят вблизи Баку завод упаковочных материалов стоимостью почти 120 миллионов долларов, сообщила пресс-служба азербайджанского министерства экономики.
"В рамках сотрудничества Фонда развития бизнеса Азербайджана с индийской международной компанией Uflex Limited, специализирующейся на производстве упаковки, планируется создание нового производственного предприятия. Проект будет реализован через компанию Flex Middle East FZE, управляющую международными активами Uflex Limited. Производственный проект стоимостью 117,7 миллиона долларов будет реализован в поселке Алят (вблизи Баку - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным минэкономики, с этой целью подписано соглашение о совместном участии между фондом, Flex Middle East FZE и азербайджано-узбекской инвестиционной компанией.
"Для его реализации создана компания Flex Films AZB AFEZCO, а под строительство предприятия в СЭЗ выделен земельный участок площадью 4,7 га. Предприятие будет обладать годовой производственной мощностью 60 тысяч тонн. Реализация проекта будет способствовать развитию ненефтегазового сектора Азербайджана", - отмечает министерство экономики страны.
Uflex Limited - международная компания, основанная в Индии в 1985 году. Компания специализируется на производстве упаковочных пленок, упаковочных материалов и связанной с ними продукции и технологий. Uflex экспортирует свою продукцию более чем в 150 стран и обладает международно стандартизированными производственными предприятиями в 9 государствах, в том числе и в России.
 
ПромышленностьБизнесБакуАЗЕРБАЙДЖАНИНДИЯ
 
 
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