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Украина может столкнуться с дефицитом финансирования, пишут СМИ
Украина может столкнуться с дефицитом финансирования, пишут СМИ - 29.09.2026, ПРАЙМ
Украина может столкнуться с дефицитом финансирования, пишут СМИ
Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов до 2029 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на предварительные | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:06+0300
2026-09-29T15:06+0300
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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов до 2029 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на предварительные оценки Международного валютного фонда (МВФ).
"По оценкам МВФ, Киев столкнется с дефицитом финансирования в размере от 30 до 35 миллиардов долларов в следующем году, 17 миллиардов долларов - в 2028 году и 2 миллиарда долларов - в 2029 году", - пишет агентство со ссылкой на источники, знакомые с расчетами фонда.
Отмечается, что эти оценки являются предварительными и могут измениться.
Во вторник в Брюсселе проходит встреча Платформы доноров Украины с участием стран-партнеров и международных финансовых организаций.
Ранее в Еврокомиссии заявляли, что сначала необходимо точно установить дополнительные финансовые потребности Киева. ЕК также призывает украинские власти ускорить реформы, необходимые для разблокирования около 20 миллиардов евро финансовой помощи, доступной в текущем году.
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финансы, мировая экономика, украина, киев, брюссель, мвф, ек
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Брюссель, МВФ, ЕК
Украина может столкнуться с дефицитом финансирования, пишут СМИ
Блумберг: Украина может столкнуться с дефицитом финансирования до 54 миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов до 2029 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на предварительные оценки Международного валютного фонда (МВФ).
"По оценкам МВФ, Киев столкнется с дефицитом финансирования в размере от 30 до 35 миллиардов долларов в следующем году, 17 миллиардов долларов - в 2028 году и 2 миллиарда долларов - в 2029 году", - пишет агентство со ссылкой на источники, знакомые с расчетами фонда.
Отмечается, что эти оценки являются предварительными и могут измениться.
Во вторник в Брюсселе проходит встреча Платформы доноров Украины с участием стран-партнеров и международных финансовых организаций.
Ранее в Еврокомиссии заявляли, что сначала необходимо точно установить дополнительные финансовые потребности Киева. ЕК также призывает украинские власти ускорить реформы, необходимые для разблокирования около 20 миллиардов евро финансовой помощи, доступной в текущем году.