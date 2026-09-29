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Украина может столкнуться с дефицитом финансирования, пишут СМИ

Украина может столкнуться с дефицитом финансирования, пишут СМИ - 29.09.2026, ПРАЙМ

Украина может столкнуться с дефицитом финансирования, пишут СМИ

Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов до 2029 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на предварительные | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:06+0300

2026-09-29T15:06+0300

2026-09-29T15:06+0300

финансы

мировая экономика

украина

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мвф

ек

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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов до 2029 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на предварительные оценки Международного валютного фонда (МВФ). "По оценкам МВФ, Киев столкнется с дефицитом финансирования в размере от 30 до 35 миллиардов долларов в следующем году, 17 миллиардов долларов - в 2028 году и 2 миллиарда долларов - в 2029 году", - пишет агентство со ссылкой на источники, знакомые с расчетами фонда. Отмечается, что эти оценки являются предварительными и могут измениться. Во вторник в Брюсселе проходит встреча Платформы доноров Украины с участием стран-партнеров и международных финансовых организаций. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что сначала необходимо точно установить дополнительные финансовые потребности Киева. ЕК также призывает украинские власти ускорить реформы, необходимые для разблокирования около 20 миллиардов евро финансовой помощи, доступной в текущем году.

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финансы, мировая экономика, украина, киев, брюссель, мвф, ек