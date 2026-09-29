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Украина выделила 11 миллионов долларов на резервные дата-центры

Украина выделила 11 миллионов долларов на резервные дата-центры - 29.09.2026, ПРАЙМ

Украина выделила 11 миллионов долларов на резервные дата-центры

Кабмин Украины выделил свыше 11 миллионов долларов на создание резервных государственных дата-центров, заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T17:08+0300

2026-09-29T17:08+0300

2026-09-29T17:08+0300

технологии

финансы

украина

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Кабмин Украины выделил свыше 11 миллионов долларов на создание резервных государственных дата-центров, заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий. "Правительство выделило 518,3 миллиона гривен (11,5 миллиона долларов -ред.) из резервного фонда на усиление резервных информационных систем государственных органов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Корецкого. Средства пойдут на создание территориально разнесенных резервных сред и площадок, облачной инфраструктуры, закупку серверного оборудования, программного обеспечения, систем резервного копирования и восстановления. Такие меры должны помочь быстрее восстанавливать работу украинский государственных цифровых систем и сервисов в случае повреждений. Украинские интернет-провайдеры UTELS и "Паутина" 23 сентября заявили о масштабной аварии в работе своих сетей в Киеве. Позже украинское издание "Страна.ua" сообщило о повреждении крупного дата-центра, находящегося на территории конгрессно-выставочного комплекса "Парковый" в Киеве. По данным украинского телеканала "5 канал", по меньшей мере 11 провайдеров и хостинг-компаний на Украине столкнулись с перебоями в работе и повреждением оборудования.

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технологии, финансы, украина