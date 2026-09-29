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Украина в 2026 году получила лишь 37% от обещанной помощи, заявил эксперт - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Украина в 2026 году получила лишь 37% от обещанной помощи, заявил эксперт
Украина в 2026 году получила лишь 37% от обещанной помощи, заявил эксперт - 29.09.2026, ПРАЙМ
Украина в 2026 году получила лишь 37% от обещанной помощи, заявил эксперт
Украина в этом году получила лишь 37% от обещанной международной помощи из-за невыполнения взятых на себя перед ними обязательств, сообщил руководитель... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:09+0300
2026-09-29T17:09+0300
мировая экономика
украина
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Украина в этом году получила лишь 37% от обещанной международной помощи из-за невыполнения взятых на себя перед ними обязательств, сообщил руководитель украинского "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин. "При формировании бюджета на 2026 год предполагалось, что общий объем помощи наших партнеров будет составлять 51,2 миллиарда долларов. По состоянию на 1 сентября 2026 года он составил 19,9 миллиарда долларов — 37% от обещанных. Основная причина многих непоступлений в том, что Украина не выполнила взятые на себя обязательства по маякам", - сказал Пендзин в комментарии украинскому телеканалу "Мы – Украина". По его словам, это одна из причин дефицита бюджета Украины. Украинский премьер Сергей Корецкий 14 сентября заявлял, что ситуация с бюджетом Украины близится к критической отметке, по его словам, депутатам Верховной рады необходимо в кратчайшие сроки принять нужные для международного финансирования законопроекты. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
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мировая экономика, украина
Мировая экономика, УКРАИНА
17:09 29.09.2026
 
Украина в 2026 году получила лишь 37% от обещанной помощи, заявил эксперт

Пендзин: Украина в 2026 году получила лишь 37% от обещанной международной помощи

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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Украина в этом году получила лишь 37% от обещанной международной помощи из-за невыполнения взятых на себя перед ними обязательств, сообщил руководитель украинского "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.
"При формировании бюджета на 2026 год предполагалось, что общий объем помощи наших партнеров будет составлять 51,2 миллиарда долларов. По состоянию на 1 сентября 2026 года он составил 19,9 миллиарда долларов — 37% от обещанных. Основная причина многих непоступлений в том, что Украина не выполнила взятые на себя обязательства по маякам", - сказал Пендзин в комментарии украинскому телеканалу "Мы – Украина".
По его словам, это одна из причин дефицита бюджета Украины.
Украинский премьер Сергей Корецкий 14 сентября заявлял, что ситуация с бюджетом Украины близится к критической отметке, по его словам, депутатам Верховной рады необходимо в кратчайшие сроки принять нужные для международного финансирования законопроекты.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
 
Мировая экономикаУКРАИНА
 
 
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