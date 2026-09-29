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Уровень заполненности газовых хранилищ Италии достиг 87%

Уровень заполненности газовых хранилищ Италии достиг 87% - 29.09.2026, ПРАЙМ

Уровень заполненности газовых хранилищ Италии достиг 87%

Уровень заполненности газовых хранилищ Италии достиг 87%, к началу зимнего сезона страна выйдет на показатель в 90%, заявил генеральный директор итальянской... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:12+0300

2026-09-29T15:12+0300

2026-09-29T15:12+0300

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РИМ, 29 сен - ПРАЙМ. Уровень заполненности газовых хранилищ Италии достиг 87%, к началу зимнего сезона страна выйдет на показатель в 90%, заявил генеральный директор итальянской энергетической компании Snam Агостино Скорнаенки. "Сегодня мы достигли 87% заполненности, это около 16,3 миллиарда кубометров, и мы достигнем 17 миллиардов, что будет соответствовать 90%, то есть целевому показателю, который мы изначально перед собой ставили. Мы значительно опережаем средний показатель по Европе", - сказал Скорнаенки на полях энергетического саммита газеты Sole 24 Ore. По словам главы Snam, компании-операторе газотранспортной системы страны, заполнение хранилищ является необходимым условием для прохождения зимнего периода, однако этого недостаточно для обеспечения "энергетической безопасности" страны. "Мы выполнили необходимое условие, поскольку для такой зависимой от потребления газа страны, как Италия, вступить в зимний сезон с полными хранилищами - это обязанность", - также сказал он. "Мы были бы очень рады, если бы и другие страны должным образом выполнили свой долг. Очевидно, что было бы целесообразно, чтобы европейская политика была более скоординированной, поскольку такие асимметрии, безусловно, не облегчают управление столь чувствительным активом", - сказал Скорнаенки, слова которого приводит агентство Аskanews. По его словам, Италия находится в более выгодном положении благодаря высокой диверсификации источников поставок газа. Страна располагает пятью точками входа по суше и пятью морскими терминалами. Министры энергетики ЕС обсуждают ситуацию во вторник на неформальной встрече в Дублине в условиях высоких цен, низкого уровня заполнения газовых хранилищ и угрозы президента США Дональда Трампа ограничить экспорт дизельного топлива. К переговорам привлечены также Великобритания, Украина и Норвегия. Еврокомиссия ранее признала, что ЕС - крупный импортер дизельного топлива из США, однако заявляла, что пока конкретного дефицита топлива в союзе нет. После начала конфликта на Украине ЕС взял курс на отказ от российских энергоресурсов. По данным Еврокомиссии, доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2021 году до 12% в 2025-м, а нефти - примерно до 2%. При этом зависимость от других поставщиков выросла: во втором квартале 2026 года на США приходилось 63,2% импорта СПГ в ЕС и 18,8% импорта нефти. Российский СПГ при этом все еще обеспечивал 17,3% импорта ЕС.

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газ, италия, сша, украина, дональд трамп, ес