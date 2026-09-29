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Lufthansa ожидает увеличения расходов на авиатопливо в 2026 году

Lufthansa ожидает увеличения расходов на авиатопливо в 2026 году - 29.09.2026, ПРАЙМ

Lufthansa ожидает увеличения расходов на авиатопливо в 2026 году

Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa ожидает, что ее дополнительные расходы на авиакеросин в 2026 году превысят ранее заявленные 1,5 миллиарда евро на фоне... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T12:28+0300

2026-09-29T12:28+0300

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бизнес

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa ожидает, что ее дополнительные расходы на авиакеросин в 2026 году превысят ранее заявленные 1,5 миллиарда евро на фоне продолжающегося ближневосточного конфликта, заявил генеральный директор группы Карстен Шпор (Carsten Spohr). "Что касается той суммы в 1,5 миллиарда, о которой я говорил несколько месяцев назад как о дополнительных расходах на топливо... цифра, которую нам, вероятно, придется озвучить в конце года, будет выше", - цитирует Шпора агентство Рейтер. Отмечается, что глава Lufthansa не сообщил, сколько именно составит увеличение дополнительных расходов, которого ожидает компания. Как пояснил Шпор, такой прогноз обусловлен тем, что война в Иране продолжается, а цены на нефть растут. В августе Lufthansa предполагала общие расходы на топливо в 2026 году на уровне 8,66 миллиарда евро, включая дополнительные 1,5 миллиарда, уточняет Рейтер. Компания также предупреждала, что рост затрат может повлиять на прибыль. Авиатопливо составляет около 30-40% расходов авиакомпаний, передает издание. Lufthansa частично защищена от скачков цен благодаря хеджированию: доля застрахованных объемов топлива на 2026 год составляет 86%, а на 2027 год - чуть более 50%. Несмотря на рост затрат, Lufthansa сохранила прогноз операционной прибыли на уровне 1,7-2,2 миллиарда евро против 2 миллиардов годом ранее. Однако программа повышения рентабельности до 8-10% к 2028-2030 годам испытывает давление из-за роста расходов в отрасли, сообщает Шпор. Несмотря на сложности, глава группы отмечает рост бронирований мест в премиум-экономе и бизнес-классе. Это соответствует тенденции, которую ранее выделяли такие авиакомпании, как Air France-KLM и IAG, пишет Рейтер.

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бизнес, иран, lufthansa, iag