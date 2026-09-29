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Visa: нынешняя модель защиты от кибератак не будет работать в будущем

Visa: нынешняя модель защиты от кибератак не будет работать в будущем - 29.09.2026, ПРАЙМ

Visa: нынешняя модель защиты от кибератак не будет работать в будущем

Нынешняя модель защиты от кибератак не сработает в будущем и должна быть улучшена, считает директор по технологиям одной из двух крупнейших в мире компаний по... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T19:12+0300

2026-09-29T19:12+0300

2026-09-29T19:29+0300

технологии

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Нынешняя модель защиты от кибератак не сработает в будущем и должна быть улучшена, считает директор по технологиям одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт Visa Раджат Танеджа (Rajat Taneja). "Человеческая защита, которая является своего рода нынешней моделью, не сработает. Если противник действует самостоятельно, то и защита должна действовать самостоятельно. В противном случае это будет дисбаланс", - заявил Танеджа агентству Рейтер. Он добавил, что будущие кибератаки будут совершаться под руководством искусственного интеллекта (ИИ), который сможет их постоянно адаптировать и совершенствовать без прямого вмешательства человека. Танеджа также сообщил агентству, что Visa сделала свою систему киберзащиты доступной в виде программного обеспечения с открытым исходным кодом. Он отметил, что банковская платформа пошла на этот шаг после того, как ИИ-модель Mythos от компании Anthropic в начале 2026 года выявила уязвимости в механизме прежней системы. Директор Visa по технологиям подчеркнул, что "трудно предсказать, насколько плохо все может обернуться, но мы видели трейлер", имея в виду то, как модели ИИ сбежали из тестовой "песочницы" во время инцидента с Hugging Face. Танеджа отметил, что данный инцидент является лишь небольшим фрагментом того, как будет выглядеть возможный негативный сценарий, к которому компаниям необходимо быть готовыми. Рейтер пояснил, что компании опасаются, что крупная кибератака организованная ИИ, может подорвать доверие к мировой финансовой системе и платежным компаниям. В июле разработчик чат-бота ChatGPT, американская OpenAI, сообщил, что его модели при тестировании автономно взломали инфраструктуру платформы по машинному обучению Hugging Face. Потом стало известно, что это не единственный инцидент. Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, visa, openai