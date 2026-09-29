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Власти Хорватии одобрили применение технологии Tesla - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Власти Хорватии одобрили применение технологии Tesla
Власти Хорватии одобрили применение технологии Tesla - 29.09.2026, ПРАЙМ
Власти Хорватии одобрили применение технологии Tesla
Власти Хорватии одобрили применение разработанной американским производителем электромобилей Tesla технологии беспилотного управления транспортом, сообщила... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:07+0300
2026-09-29T12:07+0300
технологии
бизнес
хорватия
tesla
toyota
daimler
toyota camry
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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Власти Хорватии одобрили применение разработанной американским производителем электромобилей Tesla технологии беспилотного управления транспортом, сообщила компания. "Полностью беспилотное управление при надзоре было одобрено в Хорватии. В ближайшее время начнется внедрение технологии", - написало европейское подразделение компании в соцсети X. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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технологии, бизнес, хорватия, tesla, toyota, daimler, toyota camry
Технологии, Бизнес, ХОРВАТИЯ, Tesla, Toyota, Daimler, Toyota Camry
12:07 29.09.2026
 
Власти Хорватии одобрили применение технологии Tesla

Власти Хорватии одобрили применение Tesla технологии беспилотного управления транспортом

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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Власти Хорватии одобрили применение разработанной американским производителем электромобилей Tesla технологии беспилотного управления транспортом, сообщила компания.
"Полностью беспилотное управление при надзоре было одобрено в Хорватии. В ближайшее время начнется внедрение технологии", - написало европейское подразделение компании в соцсети X.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
 
ТехнологииБизнесХОРВАТИЯTeslaToyotaDaimlerToyota Camry
 
 
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