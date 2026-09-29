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Власти Мадрида потребовали убрать палаточный лагерь протестующих - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Власти Мадрида потребовали убрать палаточный лагерь протестующих
Власти Мадрида потребовали убрать палаточный лагерь протестующих - 29.09.2026, ПРАЙМ
Власти Мадрида потребовали убрать палаточный лагерь протестующих
Правительство автономного сообщества Мадрид потребовало от центрального правительства Испании в течение 48 часов убрать палаточный лагерь участников протеста... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:57+0300
2026-09-29T14:57+0300
общество
мировая экономика
мадрид
испания
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МАДРИД, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство автономного сообщества Мадрид потребовало от центрального правительства Испании в течение 48 часов убрать палаточный лагерь участников протеста против жилищного кризиса, заявил официальный представитель регионального кабмина Мигель Анхель Гарсия Мартин. Палаточный лагерь появился на Пуэрта-дель-Соль в ночь на 27 сентября после многотысячной демонстрации против жилищного кризиса. Поводом для новой волны протестов стало резонансное выселение 87-летней Марикармен Абаскаль, которая проживала в одной квартире в Мадриде на протяжении десятилетий. Случай пенсионерки стал одним из символов движения за изменение правил аренды и усиление защиты от выселений. "Безнаказанность, незаконность и беспорядок не могут и дальше беспрепятственно царить на площади Пуэрта-дель-Соль. Мы только что направили представителю правительства официальное требование, чтобы в течение максимум 48 часов он обеспечил освобождение площади Пуэрта-дель-Соль", - заявил Гарсия Мартин. Спор о том, кто должен вмешаться в ситуацию на Соль, продолжается с выходных. Представитель центрального правительства Франсиско Мартин ранее заявил, что полиция не должна разгонять участников акции, пока на площади не происходит беспорядков. В понедельник он вновь охарактеризовал обстановку как мирную и призвал к "здравому смыслу и сосуществованию". Участники лагеря требуют принять так называемый "декрет Марикармен", предусматривающий, среди прочего, усиление защиты от выселений, регулирование сезонной аренды и аренды комнат, замораживание арендных ставок и автоматическое продление договоров. Несмотря на достигнутую договоренность о возможном возвращении самой Марикармен в прежнюю квартиру, Союз арендаторов заявил, что протест на Соль продолжится и после решения ее конкретного случая.
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общество , мировая экономика, мадрид, испания
Общество , Мировая экономика, Мадрид, ИСПАНИЯ
14:57 29.09.2026
 
Власти Мадрида потребовали убрать палаточный лагерь протестующих

Правительство Мадрида потребовало убрать палаточный лагерь участников протестов

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МАДРИД, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство автономного сообщества Мадрид потребовало от центрального правительства Испании в течение 48 часов убрать палаточный лагерь участников протеста против жилищного кризиса, заявил официальный представитель регионального кабмина Мигель Анхель Гарсия Мартин.
Палаточный лагерь появился на Пуэрта-дель-Соль в ночь на 27 сентября после многотысячной демонстрации против жилищного кризиса. Поводом для новой волны протестов стало резонансное выселение 87-летней Марикармен Абаскаль, которая проживала в одной квартире в Мадриде на протяжении десятилетий. Случай пенсионерки стал одним из символов движения за изменение правил аренды и усиление защиты от выселений.
"Безнаказанность, незаконность и беспорядок не могут и дальше беспрепятственно царить на площади Пуэрта-дель-Соль. Мы только что направили представителю правительства официальное требование, чтобы в течение максимум 48 часов он обеспечил освобождение площади Пуэрта-дель-Соль", - заявил Гарсия Мартин.
Спор о том, кто должен вмешаться в ситуацию на Соль, продолжается с выходных. Представитель центрального правительства Франсиско Мартин ранее заявил, что полиция не должна разгонять участников акции, пока на площади не происходит беспорядков. В понедельник он вновь охарактеризовал обстановку как мирную и призвал к "здравому смыслу и сосуществованию".
Участники лагеря требуют принять так называемый "декрет Марикармен", предусматривающий, среди прочего, усиление защиты от выселений, регулирование сезонной аренды и аренды комнат, замораживание арендных ставок и автоматическое продление договоров. Несмотря на достигнутую договоренность о возможном возвращении самой Марикармен в прежнюю квартиру, Союз арендаторов заявил, что протест на Соль продолжится и после решения ее конкретного случая.
 
ОбществоМировая экономикаМадридИСПАНИЯ
 
 
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