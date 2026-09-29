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Власти США одобрили строительство малого модульного атомного реактора - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Власти США одобрили строительство малого модульного атомного реактора
Власти США одобрили строительство малого модульного атомного реактора - 29.09.2026, ПРАЙМ
Власти США одобрили строительство малого модульного атомного реактора
Власти США во вторник одобрили строительство первого в стране коммерческого малого модульного атомного реактора. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T21:07+0300
2026-09-29T21:07+0300
сша
алексей лихачев
росатом
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ВАШИНГТОН, 28 сен – ПРАЙМ. Власти США во вторник одобрили строительство первого в стране коммерческого малого модульного атомного реактора. "Мы только что одобрили разрешение на строительство первого в стране малого модульного реактора", - сообщила Национальная комиссия по ядерному регулированию. Реактор предполагается построить на объекте Клинч-Ривер в штате Теннесси. "Управление долины Теннесси планирует построить ядерный реактор с кипящей водой мощностью 300 МВт разработки GE Vernova Hitachi, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в регионе" - отмечается в сообщении. Там также указывается, что загрузки топлива и начала эксплуатации комиссия должна будет выдать отдельную лицензию. Ранее в сентябре глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что российская госкорпорация обладает 30 малыми модернизированными реакторами интегрированного типа (РИТМ) в разной степени готовности.
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сша, алексей лихачев, росатом
США, Алексей Лихачев, Росатом
21:07 29.09.2026
 
Власти США одобрили строительство малого модульного атомного реактора

Власти США одобрили строительство первого в стране малого модульного атомного реактора

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ВАШИНГТОН, 28 сен – ПРАЙМ. Власти США во вторник одобрили строительство первого в стране коммерческого малого модульного атомного реактора.
"Мы только что одобрили разрешение на строительство первого в стране малого модульного реактора", - сообщила Национальная комиссия по ядерному регулированию.
Реактор предполагается построить на объекте Клинч-Ривер в штате Теннесси.
"Управление долины Теннесси планирует построить ядерный реактор с кипящей водой мощностью 300 МВт разработки GE Vernova Hitachi, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в регионе" - отмечается в сообщении.
Там также указывается, что загрузки топлива и начала эксплуатации комиссия должна будет выдать отдельную лицензию.
Ранее в сентябре глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что российская госкорпорация обладает 30 малыми модернизированными реакторами интегрированного типа (РИТМ) в разной степени готовности.
 
СШААлексей ЛихачевРосатом
 
 
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