Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "СберСтраховании" рассказали, сколько раз в месяц посещают врачей - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/vrachi-873742360.html
В "СберСтраховании" рассказали, сколько раз в месяц посещают врачей
В "СберСтраховании" рассказали, сколько раз в месяц посещают врачей - 29.09.2026, ПРАЙМ
В "СберСтраховании" рассказали, сколько раз в месяц посещают врачей
Практически треть россиян в крупных городах раз в месяц посещают врачей, а каждый десятый - несколько раз в месяц, рассказали РИА Новости в "СберСтраховании". | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T05:18+0300
2026-09-29T05:18+0300
общество
здоровье
бизнес
иркутск
севастополь
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873742360.jpg?1790648288
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Практически треть россиян в крупных городах раз в месяц посещают врачей, а каждый десятый - несколько раз в месяц, рассказали РИА Новости в "СберСтраховании". Компания провела исследование среди жителей городов России с населением более 500 тысяч человек ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября. "По данным нашего исследования, 29% опрошенных ходят к специалистам примерно раз в месяц, 10% - несколько раз в месяц. Еще 41% - не реже нескольких раз в год", - отметила директор медицинского страхования компании Наталья Харина. Она добавила, что многие нарушения в работе организма, в том числе сердечно-сосудистые, могут долго развиваться незаметно. Поэтому нужно регулярно посещать врача, а не ждать ухудшения состояния. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями. В ходе исследования аналитики выяснили, что больше всего респондентов пугают онкология (51,7%), а также проблемы с сердцем и сосудами (14,5%), например инфаркт или инсульт. Своевременно выявить подобные заболевание и улучшить прогноз лечения помогает регулярная диагностика. Однако кроме профилактических осмотров, большой вклад в поддержание здоровья вносит образ жизни - разнообразное и полезное питание, регулярная физическая нагрузка и отказ от вредных привычек. Аналитики узнали, что свежие овощи и фрукты не реже нескольких раз в неделю едят 87,1% семей (80,2% годом ранее), регулярно упражняются - 27,2%. Отказаться от вредных привычек выходит не у всех: больше трети пьют алкоголь минимум раз в месяц, каждый пятый регулярно курит сигареты, "электронки" и вейпы. Тем не менее у 24,4% россиян большинство друзей и близких активно следят за своим здоровьем - занимаются спортом, фитнесом, правильно питаются, отказывается от вредных привычек и так далее. Их доля стала на 4,6 процентного пункта больше, чем годом ранее. "Выше всего приверженность к внимательному отношению к своему состоянию у жителей Иркутска и Пензы (по 39%), Севастополя (35%) и Кирова (33%). Этот тренд наиболее распространен среди молодых россиян в возрасте 18-30 лет (35%)", - добавили аналитики.
иркутск
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, бизнес, иркутск, севастополь
Общество , Здоровье, Бизнес, Иркутск, СЕВАСТОПОЛЬ
05:18 29.09.2026
 
В "СберСтраховании" рассказали, сколько раз в месяц посещают врачей

"СберСтрахование": почти треть россиян в крупных городах раз в месяц посещают врачей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Практически треть россиян в крупных городах раз в месяц посещают врачей, а каждый десятый - несколько раз в месяц, рассказали РИА Новости в "СберСтраховании".
Компания провела исследование среди жителей городов России с населением более 500 тысяч человек ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября.
"По данным нашего исследования, 29% опрошенных ходят к специалистам примерно раз в месяц, 10% - несколько раз в месяц. Еще 41% - не реже нескольких раз в год", - отметила директор медицинского страхования компании Наталья Харина.
Она добавила, что многие нарушения в работе организма, в том числе сердечно-сосудистые, могут долго развиваться незаметно. Поэтому нужно регулярно посещать врача, а не ждать ухудшения состояния. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями.
В ходе исследования аналитики выяснили, что больше всего респондентов пугают онкология (51,7%), а также проблемы с сердцем и сосудами (14,5%), например инфаркт или инсульт. Своевременно выявить подобные заболевание и улучшить прогноз лечения помогает регулярная диагностика.
Однако кроме профилактических осмотров, большой вклад в поддержание здоровья вносит образ жизни - разнообразное и полезное питание, регулярная физическая нагрузка и отказ от вредных привычек.
Аналитики узнали, что свежие овощи и фрукты не реже нескольких раз в неделю едят 87,1% семей (80,2% годом ранее), регулярно упражняются - 27,2%. Отказаться от вредных привычек выходит не у всех: больше трети пьют алкоголь минимум раз в месяц, каждый пятый регулярно курит сигареты, "электронки" и вейпы.
Тем не менее у 24,4% россиян большинство друзей и близких активно следят за своим здоровьем - занимаются спортом, фитнесом, правильно питаются, отказывается от вредных привычек и так далее. Их доля стала на 4,6 процентного пункта больше, чем годом ранее.
"Выше всего приверженность к внимательному отношению к своему состоянию у жителей Иркутска и Пензы (по 39%), Севастополя (35%) и Кирова (33%). Этот тренд наиболее распространен среди молодых россиян в возрасте 18-30 лет (35%)", - добавили аналитики.
 
ОбществоЗдоровьеБизнесИркутскСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала