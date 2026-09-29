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В "СберСтраховании" рассказали, сколько раз в месяц посещают врачей

В "СберСтраховании" рассказали, сколько раз в месяц посещают врачей - 29.09.2026, ПРАЙМ

В "СберСтраховании" рассказали, сколько раз в месяц посещают врачей

Практически треть россиян в крупных городах раз в месяц посещают врачей, а каждый десятый - несколько раз в месяц, рассказали РИА Новости в "СберСтраховании". | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T05:18+0300

2026-09-29T05:18+0300

2026-09-29T05:18+0300

общество

здоровье

бизнес

иркутск

севастополь

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Практически треть россиян в крупных городах раз в месяц посещают врачей, а каждый десятый - несколько раз в месяц, рассказали РИА Новости в "СберСтраховании". Компания провела исследование среди жителей городов России с населением более 500 тысяч человек ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября. "По данным нашего исследования, 29% опрошенных ходят к специалистам примерно раз в месяц, 10% - несколько раз в месяц. Еще 41% - не реже нескольких раз в год", - отметила директор медицинского страхования компании Наталья Харина. Она добавила, что многие нарушения в работе организма, в том числе сердечно-сосудистые, могут долго развиваться незаметно. Поэтому нужно регулярно посещать врача, а не ждать ухудшения состояния. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями. В ходе исследования аналитики выяснили, что больше всего респондентов пугают онкология (51,7%), а также проблемы с сердцем и сосудами (14,5%), например инфаркт или инсульт. Своевременно выявить подобные заболевание и улучшить прогноз лечения помогает регулярная диагностика. Однако кроме профилактических осмотров, большой вклад в поддержание здоровья вносит образ жизни - разнообразное и полезное питание, регулярная физическая нагрузка и отказ от вредных привычек. Аналитики узнали, что свежие овощи и фрукты не реже нескольких раз в неделю едят 87,1% семей (80,2% годом ранее), регулярно упражняются - 27,2%. Отказаться от вредных привычек выходит не у всех: больше трети пьют алкоголь минимум раз в месяц, каждый пятый регулярно курит сигареты, "электронки" и вейпы. Тем не менее у 24,4% россиян большинство друзей и близких активно следят за своим здоровьем - занимаются спортом, фитнесом, правильно питаются, отказывается от вредных привычек и так далее. Их доля стала на 4,6 процентного пункта больше, чем годом ранее. "Выше всего приверженность к внимательному отношению к своему состоянию у жителей Иркутска и Пензы (по 39%), Севастополя (35%) и Кирова (33%). Этот тренд наиболее распространен среди молодых россиян в возрасте 18-30 лет (35%)", - добавили аналитики.

иркутск

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общество , здоровье, бизнес, иркутск, севастополь