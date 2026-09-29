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Стройкой ВСМ Москва-Петербург занимаются около 30 тысяч человек

Стройкой ВСМ Москва-Петербург занимаются около 30 тысяч человек - 29.09.2026, ПРАЙМ

Стройкой ВСМ Москва-Петербург занимаются около 30 тысяч человек

Стройкой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург занимается около 30 тысяч человек, сообщил инфоцентр проекта. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T12:31+0300

2026-09-29T12:31+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Стройкой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург занимается около 30 тысяч человек, сообщил инфоцентр проекта. "Около 30 000 человек задействованы в проекте высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. На объектах работают сотни специалистов: геодезисты, крановщики, бетонщики, машинисты и другие", - говорится в сообщении инфоцентра. Здесь получают первый практический опыт и студенты профильных вузов. Они, отмечается в сообщении, выполняют реальные задачи, изучают документацию и знакомятся со строительным контролем. Отдельная команда создает будущий высокоскоростной поезд. "Над этим трудятся более 500 инженеров-конструкторов, а к производству привлечены свыше 150 предприятий из 36 регионов России", - приводятся цифры в сообщении. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут. Для такой дороги в России делают и специальный поезд. Этим занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Состав в 2027 году будет направлен на испытания, а в 2028 запланирована серийная поставка, сообщал в августе текущего года глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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