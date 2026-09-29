https://1prime.ru/20260929/vsm-873756784.html
Стройкой ВСМ Москва-Петербург занимаются около 30 тысяч человек
Стройкой ВСМ Москва-Петербург занимаются около 30 тысяч человек - 29.09.2026, ПРАЙМ
Стройкой ВСМ Москва-Петербург занимаются около 30 тысяч человек
Стройкой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург занимается около 30 тысяч человек, сообщил инфоцентр проекта. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:31+0300
2026-09-29T12:31+0300
2026-09-29T12:31+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
петербург
антон алиханов
владимир путин
"синара"
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873756784.jpg?1790674286
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Стройкой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург занимается около 30 тысяч человек, сообщил инфоцентр проекта.
"Около 30 000 человек задействованы в проекте высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. На объектах работают сотни специалистов: геодезисты, крановщики, бетонщики, машинисты и другие", - говорится в сообщении инфоцентра.
Здесь получают первый практический опыт и студенты профильных вузов. Они, отмечается в сообщении, выполняют реальные задачи, изучают документацию и знакомятся со строительным контролем.
Отдельная команда создает будущий высокоскоростной поезд.
"Над этим трудятся более 500 инженеров-конструкторов, а к производству привлечены свыше 150 предприятий из 36 регионов России", - приводятся цифры в сообщении.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Для такой дороги в России делают и специальный поезд. Этим занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Состав в 2027 году будет направлен на испытания, а в 2028 запланирована серийная поставка, сообщал в августе текущего года глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
москва
санкт-петербург
петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, петербург, антон алиханов, владимир путин, "синара", минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Антон Алиханов, Владимир Путин, "Синара", Минпромторг
Стройкой ВСМ Москва-Петербург занимаются около 30 тысяч человек
Инфоцентр: строительством ВСМ Москва — Петербург занимаются около 30 тысяч человек
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Стройкой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург занимается около 30 тысяч человек, сообщил инфоцентр проекта.
"Около 30 000 человек задействованы в проекте высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. На объектах работают сотни специалистов: геодезисты, крановщики, бетонщики, машинисты и другие", - говорится в сообщении инфоцентра.
Здесь получают первый практический опыт и студенты профильных вузов. Они, отмечается в сообщении, выполняют реальные задачи, изучают документацию и знакомятся со строительным контролем.
Отдельная команда создает будущий высокоскоростной поезд.
"Над этим трудятся более 500 инженеров-конструкторов, а к производству привлечены свыше 150 предприятий из 36 регионов России", - приводятся цифры в сообщении.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Для такой дороги в России делают и специальный поезд. Этим занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Состав в 2027 году будет направлен на испытания, а в 2028 запланирована серийная поставка, сообщал в августе текущего года глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.