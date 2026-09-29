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Дефицит бюджета Украины в следующем году достигнет 15% от ВВП - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Дефицит бюджета Украины в следующем году достигнет 15% от ВВП
Дефицит бюджета Украины в следующем году достигнет 15% от ВВП - 29.09.2026, ПРАЙМ
Дефицит бюджета Украины в следующем году достигнет 15% от ВВП
Дефицит бюджета Украины в следующем году достигнет 15% от ВВП страны, сообщило министерство финансов Украины. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T07:09+0300
2026-09-29T07:09+0300
финансы
мировая экономика
украина
запад
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Украины в следующем году достигнет 15% от ВВП страны, сообщило министерство финансов Украины. По информации министерства финансов Украины, ожидаемый ВВП страны в следующем году составит 11,144 триллиона гривен, или 248,53 миллиарда долларов. При этом дефицит бюджета, который оценивают в 1,666 триллиона гривен, или около 37 миллиардов долларов, составит 15% от ВВП Украины. Ранее премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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финансы, мировая экономика, украина, запад
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД
07:09 29.09.2026
 
Дефицит бюджета Украины в следующем году достигнет 15% от ВВП

Минфин Украины: дефицит бюджета в следующем году достигнет 15% от ВВП страны

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Украины в следующем году достигнет 15% от ВВП страны, сообщило министерство финансов Украины.
По информации министерства финансов Украины, ожидаемый ВВП страны в следующем году составит 11,144 триллиона гривен, или 248,53 миллиарда долларов. При этом дефицит бюджета, который оценивают в 1,666 триллиона гривен, или около 37 миллиардов долларов, составит 15% от ВВП Украины.
Ранее премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАЗАПАД
 
 
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