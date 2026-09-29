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Выдачи ипотеки на вторичку в России выросли на 76%

Выдачи ипотеки на вторичку в России выросли на 76% - 29.09.2026, ПРАЙМ

Выдачи ипотеки на вторичку в России выросли на 76%

Выдачи ипотеки на вторичное жилье за восемь месяцев 2026 года выросли на 76% в денежном выражении, до 1,6 триллиона рублей, по сравнению с аналогичным периодом... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T14:23+0300

2026-09-29T14:23+0300

2026-09-29T14:26+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки на вторичное жилье за восемь месяцев 2026 года выросли на 76% в денежном выражении, до 1,6 триллиона рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал на форуме 100+ Technobuild руководитель розничных продаж банка "Дом.РФ" Илья Коробицын. "Динамика выдач ипотеки на вторичном рынке, если мы сравниваем восемь месяцев прошлого года и восемь месяцев 2026 года, увеличилась на 76 процентов", - отметил он, пояснив, что свое влияние на общее увеличение вторичного рынка оказал в том числе сегмент новой вторички, когда продажи идут от застройщиков. В то же время динамика выдач ипотеки на рынке новостроек осталась без изменений (+1% по общему объему, 1,3 триллиона рублей), добавил Коробицын. При этом падения выдач после вступления в силу новых правил семейной ипотеки эксперт не ожидает. "Особого спада я не ожидаю. Семей с тремя детьми стало не так уж мало. Застройщики сейчас тоже перестроились, рыночные программы по субсидированным ставкам предлагают", - отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, финансы, дом.рф