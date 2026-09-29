https://1prime.ru/20260929/vyruchka-873780232.html

Выручка российских видеоигровых компаний достигла 206,7 миллиарда рублей

Выручка российских видеоигровых компаний достигла 206,7 миллиарда рублей - 29.09.2026, ПРАЙМ

Выручка российских видеоигровых компаний достигла 206,7 миллиарда рублей

Выручка российских видеоигровых компаний за прошлый год составила 206,7 миллиарда рублей против 177,8 миллиарда в 2024 году, а всего за 6 лет показатель вырос в | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T18:51+0300

2026-09-29T18:51+0300

2026-09-29T18:53+0300

бизнес

технологии

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873780232.jpg?1790697200

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Выручка российских видеоигровых компаний за прошлый год составила 206,7 миллиарда рублей против 177,8 миллиарда в 2024 году, а всего за 6 лет показатель вырос в 3,7 раза, сообщила заместитель генерального директора АНО "Агентство креативных индустрий" по стратегическому развитию Анастасия Рыбкина. "В этом году в рамках нашего исследования мы посчитали, что выручка видеоигровых компаний в России в прошлом году составила 206,7 миллиарда рублей", - рассказала Рыбкина на пресс-конференции в Московском кластере видеоигр. Как следует из презентации, представленной Рыбкиной в ходе доклада, выручка российских видеоигровых компаний с 2019 года выросла в 3,7 раза. Кроме того, более половины всей выручки отрасли за прошлый год (106,6 миллиарда рублей - 51,6%) принесли паблишеры и разработчики - те, кто создает игры. АНО "Агентство креативных индустрий" подведомственно правительству Москвы. Организация занимается поддержкой, развитием и продвижением творческого бизнеса и креативной инфраструктуры столицы.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, москва