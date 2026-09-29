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Спад цен на золото ожидается до конца года, заявил эксперт
Спад цен на золото ожидается до конца года, заявил эксперт - 29.09.2026, ПРАЙМ
Спад цен на золото ожидается до конца года, заявил эксперт
Спад цен на золото ожидается до конца года из-за глобальных инфляционных рисков, вынуждающих центробанки ужесточать монетарную политику, такое мнение высказал... | 29.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Спад цен на золото ожидается до конца года из-за глобальных инфляционных рисков, вынуждающих центробанки ужесточать монетарную политику, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "На золото до конца года будут давить глобальные проинфляционные риски, заставляющие монетарных регуляторов ужесточать ДКП... Допускаем, что цена золота продолжит снижаться до конца года. В качестве ориентира рассматриваем диапазон 4100-4200 долларов", - сказал он. По словам Смирнова, в США ожидают еще одного или двух повышений учётной ставки до конца года, в Евросоюзе - два-три, британский центробанк может перейти к повышению уже на следующем заседании, что приводит к укреплению нацвалют, особенно доллара, из-за чего сырьевые товары теряют в цене. Также это приводит к росту доходности безрисковых инструментов - длинные и средние гособлигации США и стран Европы, например, перешагнули отметку в 5% годовых. Дополнительно давление на котировки золота оказывает его высокая цена даже с учетом падения от рекордных уровней в первом полугодии, так как это сдерживает промышленный и ювелирный спрос на металл, а также препятствует привлечению спекулятивного капитала, который переключается на энергоносители. Кроме того, ряд центробанков развивающихся стран вынужденно продает золото для обеспечения потребности в валюте из-за дефицита и удорожания энергоносителей, а также нарушения товарооборота через Ормузский пролив, заключил эксперт.
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финансы, мировая экономика, сша, европа, ормузский пролив, "бкс мир инвестиций", ес
Финансы, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, Ормузский пролив, "БКС Мир инвестиций", ЕС
Спад цен на золото ожидается до конца года, заявил эксперт
Эксперт Смирнов: падение цен на золото ожидается до конца года из-за глобальных рисков
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Спад цен на золото ожидается до конца года из-за глобальных инфляционных рисков, вынуждающих центробанки ужесточать монетарную политику, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"На золото до конца года будут давить глобальные проинфляционные риски, заставляющие монетарных регуляторов ужесточать ДКП... Допускаем, что цена золота продолжит снижаться до конца года. В качестве ориентира рассматриваем диапазон 4100-4200 долларов", - сказал он.
По словам Смирнова, в США
ожидают еще одного или двух повышений учётной ставки до конца года, в Евросоюзе
- два-три, британский центробанк может перейти к повышению уже на следующем заседании, что приводит к укреплению нацвалют, особенно доллара, из-за чего сырьевые товары теряют в цене.
Также это приводит к росту доходности безрисковых инструментов - длинные и средние гособлигации США и стран Европы
, например, перешагнули отметку в 5% годовых.
Дополнительно давление на котировки золота оказывает его высокая цена даже с учетом падения от рекордных уровней в первом полугодии, так как это сдерживает промышленный и ювелирный спрос на металл, а также препятствует привлечению спекулятивного капитала, который переключается на энергоносители.
Кроме того, ряд центробанков развивающихся стран вынужденно продает золото для обеспечения потребности в валюте из-за дефицита и удорожания энергоносителей, а также нарушения товарооборота через Ормузский пролив
, заключил эксперт.