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"Пулково" будет тестировать беспилотную технику в реальных условиях

"Пулково" будет тестировать беспилотную технику в реальных условиях - 30.09.2026, ПРАЙМ

"Пулково" будет тестировать беспилотную технику в реальных условиях

Петербургский аэропорт "Пулково" готов к тестированию беспилотной техники на перроне в реальных условиях, на первом этапе здесь испытают беспилотный багажный... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:27+0300

2026-09-30T22:27+0300

2026-09-30T22:37+0300

бизнес

россия

аэропорт пулково

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" готов к тестированию беспилотной техники на перроне в реальных условиях, на первом этапе здесь испытают беспилотный багажный тягач и автономные машины для уборки снега на взлетно-посадочных полосах, сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания авиагавани). "Правительство Российской Федерации утвердило экспериментальный правовой режим, который создает нормативные условия для эксплуатации высокоавтоматизированной специальной аэропортовой техники на территориях российских аэропортов. Аэропорт "Пулково" готов к началу тестирования беспилотной техники на аэродроме", - говорится в сообщении. На первом этапе полевые испытания пройдут беспилотный багажный тягач, автономные машины для уборки снега на взлетно-посадочных полосах и покоса травы. Сообщается, что этот проект является частью долгосрочной стратегии аэропорта "Пулково" по цифровой трансформации и автоматизации ключевых процессов, принятой авиагаванью в 2024 году. Более года в "Пулково" на специальном полигоне в условиях, приближенных к реальным, проводилось тестирование беспилотного багажного тягача. "Петербургский аэропорт можно назвать первым цифровым аэропортом страны. Мы стали лабораторией для испытания и совершенствования отечественных решений в сфере беспилотников и роботизации. Полностью беспилотными в Пулково может стать четверть от всей техники, управляемой водителями, то есть порядка 83 машин. Внедрение автономного транспорта позволит повысить эффективность труда на 25%, увеличить скорость обслуживания рейсов и точность ресурсного планирования", - отметил генеральный директор аэропорта Пулково Леонид Сергеев, слова которого приводятся в сообщении. Там также указано, что аэропорт "Пулково" - одна из первых площадок в стране, где беспилотная техника будет работать "на перроне в реальных условиях".

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бизнес, россия, аэропорт пулково