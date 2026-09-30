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АКРА присвоило "Уралкалию" кредитный рейтинг на уровне "АA-(RU)" - 30.09.2026, ПРАЙМ
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АКРА присвоило "Уралкалию" кредитный рейтинг на уровне "АA-(RU)"
АКРА присвоило "Уралкалию" кредитный рейтинг на уровне "АA-(RU)" - 30.09.2026, ПРАЙМ
АКРА присвоило "Уралкалию" кредитный рейтинг на уровне "АA-(RU)"
Рейтинговое агентство АКРА присвоило компании "Уралкалий" кредитный рейтинг на уровне "АА-(RU)", прогноз "стабильный", сообщило агентство. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:49+0300
2026-09-30T14:56+0300
финансы
пермский край
уралкалий
акра
банк россии
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА присвоило компании "Уралкалий" кредитный рейтинг на уровне "АА-(RU)", прогноз "стабильный", сообщило агентство. "АКРА присвоило ПАО "Уралкалий" кредитный рейтинг АА-(RU), прогноз "стабильный", - говорится в сообщении. Присвоение кредитного рейтинга обусловлено сильной оценкой операционного профиля ПАО "Уралкалий" и высокой рентабельностью. Отмечаются также, что адекватная долговая нагрузка (внутригрупповые займы) и сильные позиции по ликвидности и покрытию оказывают существенную поддержку финансовому профилю компании. К ключевым допущениям компании кредитное агентство отнесло стабильный ежегодный объем продаж на уровне около 13 миллионов тонн хлористого калия в 2026-2029 годах, среднегодовой курс рубля в диапазоне от 79,9 до 97,2 рубля за доллар в период с 2026 по 2029 год, показатели среднегодовой ключевой ставки Банка России, а также реализацию программы капитальных инвестиций согласно планам компании. Добавляется, что "стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора. "Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).
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192
40
192
40
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финансы, пермский край, уралкалий, акра, банк россии
Финансы, Пермский край, Уралкалий, АКРА, Банк России
14:49 30.09.2026 (обновлено: 14:56 30.09.2026)
 
АКРА присвоило "Уралкалию" кредитный рейтинг на уровне "АA-(RU)"

Агентство АКРА присвоило компании "Уралкалий" кредитный рейтинг на уровне "АA-(RU)"

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА присвоило компании "Уралкалий" кредитный рейтинг на уровне "АА-(RU)", прогноз "стабильный", сообщило агентство.
"АКРА присвоило ПАО "Уралкалий" кредитный рейтинг АА-(RU), прогноз "стабильный", - говорится в сообщении.
Присвоение кредитного рейтинга обусловлено сильной оценкой операционного профиля ПАО "Уралкалий" и высокой рентабельностью.
Отмечаются также, что адекватная долговая нагрузка (внутригрупповые займы) и сильные позиции по ликвидности и покрытию оказывают существенную поддержку финансовому профилю компании.
К ключевым допущениям компании кредитное агентство отнесло стабильный ежегодный объем продаж на уровне около 13 миллионов тонн хлористого калия в 2026-2029 годах, среднегодовой курс рубля в диапазоне от 79,9 до 97,2 рубля за доллар в период с 2026 по 2029 год, показатели среднегодовой ключевой ставки Банка России, а также реализацию программы капитальных инвестиций согласно планам компании.
Добавляется, что "стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора.
"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).
 
ФинансыПермский крайУралкалийАКРАБанк России
 
 
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