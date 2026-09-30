https://1prime.ru/20260930/aktsii-873821770.html
Российский рынок акций в среду вырос на 0,23% и на 4,09% за сентябрь
Российский рынок акций в среду вырос на 0,23% и на 4,09% за сентябрь - 30.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в среду вырос на 0,23% и на 4,09% за сентябрь
Российский рынок акций за основную сессию среды вырос на 0,23% и на 4,09% за сентябрь, следует из данных Московской биржи. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:15+0300
2026-09-30T19:15+0300
2026-09-30T19:15+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию среды вырос на 0,23% и на 4,09% за сентябрь, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,23%, до 2267,90 пункта. За сентябрь индекс Мосбиржи поднялся на 4,09%.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций в среду вырос на 0,23% и на 4,09% за сентябрь
Российский рынок акций за основную сессию среды вырос на 0,23% и на 4,09% за сентябрь